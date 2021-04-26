Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 26 апреля

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 26 апреля (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00-17.00 — ул. Притузова, ул. Сосновая, ул. Бекетова, ул. Гоголя, ул. Лермонтова, ул. Лобановка, переулок Московский, ул. Таёжная, ул. Луговая, ул. Гимеинская, ул. К.Валюжанича, ул. Озерная, ул. Курнатовского, Покровский тракт 7 — 10км., п.Маган ул. Антенная, ул. Алымова, п.Пригородный ул. Солнечная, ул.Спокойная, ул.Родная; 10.00-16.00 – ул. И.Крафта 8/7; 14.00-16.30 – ул. Чернышевского 26 — 46/1, ул. Крупская 1 — 9/1, ул. Ярославского 36/1 — 59/1, ул. Чепалова 2 — 6/1, ул. Строда 1 – 14; 09.30-12.00 – ул. П.Осипенко 3-8/1, ул. 50 лет Советской Армии 1, ½; 14.00-16.30 – ул. Огородников, ул. Очиченко, ул. 50 лет Советской Армии, СОНТ Прибрежный, Усть Мархинка; 09.00-16.00 – ул. Билибина 1 — 70/1, переулок Академический 11 — 20, ул. Чайковского 6, ул. Лонгинова 22 — 87/2, ул. Ильменская 1 -96Г, ул. Винокурова 32 — 49/1, ул. Новокарьерная 12 — 43/3 с дробями, ул. Новосайсарская 4 — 30/6, Окружная дорога, Сергеляхское шоссе 12, 13 км., Вилюйский тракт 5, 6 км., Три сосны 27/1 — 122/5. 09.0-12.00 – ул. К.Цеткина 2/1 — 16, Пекарского 6, 5 — 47, ул. Рыдзинского 6 — 16, ул. Дальняя 4 — 41, ул. Песчаная 61; 09.30-12.00 – ул. П.Алексеева 2/5-6/1, ул. Пояркова 9; 14.00-17.00 – ул. Лермонтова 25/2 — 31/3. АО «Теплоэнергия» — отключение горячего водоснабжения, теплоснабжения: 09.00-11.00 – ул. Пионерская 37/1, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 42, 44, 46, ул. Якутская 8, 12, 14, 65, 65/1, 67/3, 69, ул. Космонавтов 2, 4, 4/1, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, ул. С.Данилова 20, 22, 22/1, 24, 24/1, 26, 26/1, 30, 30/1 (филиал поликлиники №1), 30/2, 32, 34 (школа №27), 36; — снижение температуры теплоносителя: 10.00-12.00 — ул. Есенина 1, 2, 3, ул.Заводская 8/1(Мархинская школа№ 2), 10 (д/с «Солнышко» №81), 10А, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 12, 13, 13/1, 14, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19А, 2, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/1, 27, 29, 3, 30, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 9, ул. Экспериментальная 10, 11, 13, 15, 19, 22, 3, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, ул. Есенина 1, 2, 3, ул.Заводская 8/1 (Мархинская школа № 2), 10 (д/с «Солнышко» №81), 10А, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 12, 13, 13/1, 14, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19А, 2, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/1, 27, 29, 3, 30, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 9; — отключение горячей воды, теплоснабжения: 09.30-11.30 — ул. Дежнева 2, 4, 6, 8, 16 (Гуманитрный лицей), ул. Ярославского 44, 54, проспект Ленина 58, 60 (школа №3), 62, 62/1, 58 (Д/с «Солнышко» доп.группа «Солнечный лучик»), ул. Красноярова 1. ЯТЭЦ — отключение теплоснабжения: 09.00-12.00 – ул. Ярославского 15/1, 19/1, 19/2, ул. Аммосова 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 6/1, 6/2; — отключение горячей воды: 09.00-12.00 — Хабарова 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/6, 21, (больница), 23 (поликлиника), 21/1, 21/1А, 21/3, д/сад, 21/5 (д/к №29 «Золотая рыбка»), 23, 23/1, 23/2, 25/1, 27, 27/1, 21/7 (д/к «Сказка»), 27/2, 27/3, 27/4, Губина 15, 17, 19, 21, 21/2, 21/3, 23, 25, 25/1, 27, 27/1, 33, 35, 35/1, 37, ул. Чиряева 5, 5/1, ул. Богатырева 5, 7, 9.

Фото: yakutskcity.ru Источник: yakutskcity.ru

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх