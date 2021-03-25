Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 25 марта

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии и воды в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 25 марта (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды:

09.00-12.00 — ул. Хабарова 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/6, 21, (больница), 23 (поликлиника), 21/1, 21/1А, 21/3, детский сад, 21/5 (д/к №29 «Золотая рыбка»), 23, 23/1, 23/2, 25/1, 27, 27/1, 21/7 (д/к «Сказка»), 27/2, 27/3, 27/4, Губина 15, 17, 19, 21, 21/2, 21/3, 23, 25, 25/1, 27, 27/1, 33, 35, 35/1, 37, Чиряева 5, 5/1, Богатырева 5, 7, 9;

— отключение теплоснабжения:

09.00-12.00 – ул. Чернышевского 4/1.

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09.00-12.00 — ул. Чернышевского 100 по 116/9;

09.00-17.00 – ул. Экспериментальная 2/1, Алданская 12-24, Лобановка 9-36, Лесная 15-29;

09.00-17.00 – ул. Винокурова с 55 по 81;

09.00-16.00 – ул. Кальвица 10/1, 10/1 г, 12, 14, 14/5;

09.00-13.00 – ул. Дзержинского 42/3, 42/4, 44В, К.Цеткин;

14.00-17.00 — ул. Чернышевского с 26 по 48, Крупской с 1 по 29, Чепалова с 1 по 4, Ярославского с 36 по 59, Строда с 1 по 14.

АО «Теплоэнергия»

— отключение горячего водоснабжения:

09.30-11.30 — ул. Ойунского 19, 19/1, 25, 27/12, 27/2, 27/4, 31, 31/2, Кулаковского 42, 42/2, 42/3, 44, 44/1, 46, 46/1, 46/2, Сергеляхская 2/4, 2/5, 10/2 (детский сад «Ромашка» №39), 2/21, Белинского 58 (СВФУ), квартал 67;

09.30-12.00 – ул. Алымова 27-47, Кухто 1.

УГРС ОАО Сахатранснефтегаз

— отключение газоснабжения:

13.30-17.00 — СОТ Дружба 2 (10 частных домов).