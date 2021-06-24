Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 24 июня

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 24 июня (указано плановое время выполнения работ). ЯТЭЦ — отключение горячей воды: 09.00-12.00 – ул. Кирова 21, 21а, 21б, 21в, 21/1; 09.00-16.00 — квартал 43, ул. Дзержинского 41/1(школа №16), 41/2, 43, 43/2, 43/3, 45/1, 45/2, 47, 49, 49/1, 51, ул. Халтурина 14/1, 14/3, 14, 14/4, 14/5 (Якутский колледж культуры), 16, 18, Строителей 3, 13/1 (физико-технический лицей), 5, 7, 9, 9/1, 11; — отключение холодной воды: 09.00-16.00 – Б.Марлинского 3/1, Ф.Попова 13/2, 15, 17; 22.00-06.00 — квартал 43, ул. Дзержинского 41/1(школа №16), 41/2, 43, 43/2, 43/3, 45/1, 45/2, 47, 49, 49/1, 51, ул. Халтурина 14/1, 14/3, 14, 14/4, 14/5 (Якуьский колледж культуры), 16, 18, Строителей 3, 13/1 (физико-технический лицей), 5, 7, 9, 9/1, 11, ул. Коммунаров, ул. Суворова. ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00-12.00 — Пристанская,1-я Пристанская, 2-я Пристанская, 50 лет Советской Армии (частично), ул. Комарова 2 — 15, ул. О.Кошевого, ул. Набережная; 09.00-16.00 – ул. Чернышевского 4/1 — 8/2, ул. Ярославского 3 — 7, ул. Хабарова 2; 09.00-12.00 — с.Пригородный; 09.00-17.00 – ул. Кедровая, переулок Георгиевский, Х-Юряхское шоссе 6 км, ул. Сибирская, ул. Комарова, ул. Набережная, ул. 2-я Набережная, ул. 3-я Набережная, ул. Можайского, ул. Чернышевского, Сырдык, Мархинская, Совхозная, Жиганская, переулок Охотников, мкр.Птицефабрика, СОТ Птицевод, Билибина, п.Маган: ул. Антенная; 09.30-16.00 – ул. Новокарьерная, ул. Винокурова, ул. Лонгинова, ул. Чайковского, 1-й Академический, 2-й Академический, ул. Парковая, ул. Ильменская, ул. Каландаришвили, ул. Советская, ул. Новосайсарская, ул. Билибина; 14.00-17.00 — Сергеляхское шоссе 4 км., Я.Потапова 12 — 16/1; 14.00-16.30 – ул. О.Кошевого, ул. Березовая, ул. Строда, Маганский тракт 2 км., переулок Березовый; 14.00-17.00 – ул. Лермонтова, ул. Шевченко, ул. К.Алексеева, ул. Я.Потапова. — отключение газоснабжения 09.00-17.45 — мкр.Марха: ул. Полевая- 44 ж.д., ул. Полевая 2 — 10 ж.д., ул. Кислицина — 9 ж.д., ул. Новая — 42 ж.д., ул. Садовая — 1 ж.д., ул. Сырдык — 26 ж.д., ул.Тепличная — 46 ж.д., ул.Томтор — 15 ж.д., СОТ Вымпел — 7 ж.д., пер.Степной — 8 ж.д. АО «Теплоэнергия» — отключение холодной воды: 10.00-12.00 — мкр.Борисовка-1; 10.00-12.00 – ул. Ярославского 24, 24/1. УГРС АО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.30-19.00 — ГРП-103, ГРП — 149, ГРПШ-41, 11 частных ж.д. СОПК «Пламя» Х-Юряхское шоссе 7 км.

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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