Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 24 и 25 июня

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в 24 июня (указано плановое время выполнения работ). АО Водоканал — отключение холодной воды 22.00 — 06.00 – Техучасток, п. Жатай; АО Сахатранснефтегаз — отключение подачи газа 09.00 — 17.00 – ул. Кеши Алексеева; 10.00 — 16.30 ч. 30 июня – ГРП № 5, 37, 109, кот. Сахатеатр, кот. гостиница Лена, кот. Азимут – Петра Алексеева, Пояркова; 25 июня. Четверг. ЯТЭЦ — отключение горячей воды 09.00 — 12.00 – пр. Ленина 9/3, 9/4; 09.00 — 16.00 – ул. Челюскина 2, 2/1, 6, 8/1, 8/3, 8/4, 8/6, 10, 12, 12/1, ул. Бабушкина 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 10, 10/1, 12, 12/1; 09.00 — 17.00 – ул. Ярославского 17, 19; 13.30 — 17.00 – ул. Некрасова 4/2, ул. Дзержинского 42; — отключение холодной воды 09.30 — 11.30 – ул. Свердлова 2Б; 09.30 — 14.00 – ул. Можайского 13/4, 13/6, 36, ул. Кузьмина 29/4, 29/1, 29, 29/2, 30/2; ЦРЭС — отключение электроэнергии 09.00 — 12.00 – ул. Жиганская, ул. Оленекская, ул. Момская, ул. Кушнарева, пер. Хоринский, ул. Луговая; 09.00 — 17.00 – ул. Жорницкого с 30 по 43, СОТ Птицевод, Птицевод-Хоро, Покровский тр. 10 км, Ытык-Кюель, Вилюйский тр. 6 км, Сергеляхское шоссе 13 км, Хатын-Юряхское шоссе 7 км, ул. Сибирская, ул. Кедровая, ул. Ушакова 1-26, ул. Жорницкого 1-24; 09.30 -12.00 – ул. Октябрьская 19/1, 21, 23; 09.30 — 14.00 – ул. Каландарашвили 25 с др., ул. Павлика Морозова 2, ул. Лермонтова 105; 13.30 — 17.00 – Сергеляхское шоссе 4 км; 14.00 — 17.00 – ул. Белинского 32-34/1, ул. Ойунского 3-7/1; АО Водоканал — отключение холодной воды 22.00 — 06.00 – п. Жатай.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Якутск.рф

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