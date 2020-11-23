Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 23 ноября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 23 ноября (указано плановое время выполнения работ).

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

10.00-15.00 – ул. Можайского 40 по 80, Заимка, Лобановка, 1, 3, Набережная, Жатайский тракт 1 км., Намский тракт 1 по 13 км., Маганский тракт 2 км., Спутник 2, Учур, Мелиораторов;

14.00-17.00 – ул. Очиченко 1 по 45/16, Беринга 1 по 120/3, Р.Зорге 4/2, Кржижановского 1 по 114, 50 лет СА 51 по 61, 1, 4 Даркылахская, Челюскина 1 по 53/10;

14.00-17.00 – ул. Котенко 3/1 по 15, П.Алексеева 85 по 89;

09.00-12.00 – ул. П.Алексеева 83 по 85/19, П.Егорова 1 по 22/1, Асямова 1 по 17, Ф.Кона 1 по 55, Котенко 1 по 47/1, Ногина 6 по 19;

09.00-17.00 — Школа №31, ул. Каландаришвили 26 по 34/1, Ойунского 16 по 20/2;

09.00-12.00 – ул. Курнатовского 1/5-58/1, Дачная 1-36Б;

09.00-17.00 – ул. Тимирязева, Сергеляхское шоссе 7 км., Леваневского, ДСК Туймаада, квартал Наука, Лермонтова 154/2 — 156/1, Мерзлотная, Белое Озеро частично.

ЯТЭЦ

— отключение холодной воды:

09.30-12.00 – ул. Халтурина 65А, 65/1, 65/2, 65/3, 65, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69, Семилетки 5, 7, 9, Строителей 14А, 18, 18/1;

— отключение горячей воды:

09.30-13.00 – ул. Кузьмина 26/4.

УГРС ОАО Сахатранснефтегаз

— отключение газоснабжения:

08.00-12.00 — ГРП 53 Ветхое жилье.

АО Теплоэнергия

— отключение горячей воды:

10.00-12.00 – ул. Космодемьянской 2/1, 4, 4/2, Лесная 1, 2, 3, 4, 5, 6, Нагорная 1, 10, 11, 3, 5, 7, Озерная (ПТФ) 2, 4, Озерный 2, профилакторий «Березка», 1, 22, 23, 27, ПТФ 1, 1/3, 10, 11, 12, 13, 19, 1А, 2, 3, 4, 4/1, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, Студенческая 1, 10, 14, 16, 16А, 18/1, 18/2, 19/2, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

10.00-12.00 – Марха ул. Экспериментальная 6;

10.00-12.00 — ул. Каландаришвили 1, 3, 5, 7, 7А, 9 (ДШИ), 11, 11/1, 12, 13, 15, 17, 19, Комсомольская 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12/1, 16, 18, 20, 20/1, 22, Березовая 32 (больница №3), 32/8, 30, 31, 32, 32/1, 32/2, 33, 33/1, 34, 35, 35/1, 38, 38/1, 39, 40, 40/1, 41, 42, 43, 45, 47, 49, Строительная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (д/с «Родничок» №103), 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 29, 7, 8, 9, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 29, 29/1 ( стационар больница №3), Пеледуйская 4 (школа), 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Дачная 2, 4, 6, 8, 10.