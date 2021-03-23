Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 23 марта

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций во вторник, 23 марта (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 — 17.00 – Сергеляхская, Каландаришвили, Автодорожная, Покровский тр. 6 км, Окружное шоссе; 09.00 – 12.00 – Билибина, 12-39; 09.30 — 12.00 — СОТ «Заря», СОТ «Виктория», ДСК «Победа», СОТ «Горизонт», СОТ «40 лет Победы», СОТ «Быйанг», Сергеляхское шоссе, 10- 12 км, Вилюйский тр., 5, 6 км, Билибина; 14.00 – 16.30 – Лермонтова, 36/1-40, Свердлова, 3/1. ЯТЭЦ — отключение горячей воды: 09.00 – 12.00 – Ойунского, 24/2, Каландаришвили, 23/1; 09.30 – 12.00 – Можайского, 17/2; — отключение холодной воды: 09.30 – 12.00 – Бестужева-Марлинского, 32/1, Кальвица, 2, 6, 6/1. АО «Теплоэнергия» — отключение горячей воды: 09.30 – 11.30 – Ярославского, 35, 35/1, 37, Кирова, 7/2, 7/3, 7/4, Кулаковского 4/3; — отключение теплоснабжения: 10.00 – 12.00 – Дежнева, 83/1, 85, 85/1, 85/2, 85/3, 87, 87/1, 89/2, Лонгинова, 29/1, 31, 31/1, Бекетова, 23, 25, 25/1; 13.30 – 15.30 – Хабарова, 21/1а, 21/1, 21/3. УГРС АО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 13.30 – 17.00 – Автодорожная, Красильникова.

Фото: yakutskcity.ru Источник: yakutskcity.ru

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