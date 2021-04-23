Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 23 апреля

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в пятницу, 23 апреля (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00-12.00 – Сергеляхское шоссе 5 по 8 км., Мерзлотка, Т.Бутакова; 09.00-12.00 – ул. Пионерская, Космонавтов, С.Данилова; 09.00-17.00 – ул. Центральная, Набережная, Курнатовского, Маганский тракт 2 км., Стекольная, микрорайон «Стерх», Покровский тракт 9 км., ул. Рыдзинского, Ушакова, Автодорожная, Кольцевая, Луговая; 09.30-16.30 – ул. Орджоникидзе 17, Короленко 2-4/1, Ленина 14-16, Курашова 19, КТ Центральный; 09.30-16.00 – ул. Билибина 13 по 21/1, переулок Академический 11по 20, Чайковского 6, Лонгинова 22 по 87/2, Ильменская 1 по 34, Винокурова 32 по 48, Новокарьерная 12 по 29 с дробями, Новосайсарская 4 по 30/6, Окружная дорога; 09.30-12.00 — р-н Речевой школы, Покровский тракт 10 км., дачи; 14.00-17.00 – Хатынг-Юряхское шоссе 7, 8 км. ЯТЭЦ — отключение теплоснабжения: 09.00-12.00 – П.Алексеева 60/3, 62, 62/1, 62/2; — отключение горячей воды: 09.30-13.30 — ул. Курнатовского 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 3/3, 3/5, ул. Мординова 21, 21/1, 23, 32/1, ул. Кузьмина 34, 34/1, 34/2, 34/3, 32/4, 30/3, 32/3, 26в, 26б, 26а, призывной пункт, ул. Севастопольская 21/1; — отключение горячей воды, теплоснабжения: 09.30- 13.00 — ул. Курнатовского 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 3/3, 3/5, ул. Мординова 21, 21/1, 23, 32/1, Кузьмина 34, 34/1, 34/2, 34/3, 32/4, 30/3, 32/3, 26в, 26б, 26а, призывной пункт, Севастопольская 21/1; — отключение холодной воды: 09.30-11.30 — ул. Хабарова 42, 44/1, 44/2, 44/2а, 46/1, 48, 50, 50/1, 54, 56, ул. Б.Чижика 4, 4/1, 2, 2/1, 2/2, 6/1, 6, Ф.Попова 7/1, 7, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7 корпус А, 9. УГРС ОАО Сахатранснефтегаз — отключение газоснабжения: 08.30-12.00 — ГРПШ: 13,76, 124, ООО «Модуль», «Госснабсбит», ООО «Лира», ООО «Урал –сталь».

Фото: yakutskcity.ru Источник: yakutskcity.ru

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