Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 22 июня

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций во вторник, 22 июня (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды:

08.30 — 13.00 – Сергеляхское шоссе 12 км. 3, 7, 7/1, 9, 9/1;

09.00 — 12.00 – пр. Ленина 7/2, 9, 11, 11/1, 11/2, 13, 15, 17, 19, 21, ГРДТ, ул. Ярославского 14, 16, 18, 20, 22, ул. Курашова 1/1, 6;

09.00 — 16.00 – ул. Дзержинского 53, 57, 59, 61, 57/1 (д/с), ул. Верхоянская 2, 19, 17, 15, 11, 13, 4, ул. Строителей 8, 8/2, 8/1, 14/3, 18/1, ул. Халтурина 65, 65/2, 65А, 67, 26, 65/1, 67/4, 22/2, 67/1, 67/2, 69, ул. Якутская 7, 3, 1-9/1, ул. Семилетка 11, 9, 5, 2, 4, 4/1, 13, ул. Суворова 22, 22/1, 24, 26, 26/1, 28, ул. Коммунаров 17, 19, 21, 23;

— отключение газоснабжения:

09.00 — 16.00 – ул. Свердлова 2/1;

— отключение теплоснабжения:

09.00 — 15.00 – квартал 31: ул. Кальвица 2, ул. Богдана Чижика 29А, 29/1, 29/2, 29/3, 31, 31/1, 31/3, 33/1, 33, 33а, 33/2, ул. Леваневского 5, 1, ул. Василия Манчаары 49/1, 49, 32/1, 30/2, 9-35, ул. Бестужева-Марлинского 36, 56/1, 32/1, 36/1, 36/2а, 36/2б, 62, ул. Полины Осипенко 8/5, 8/4, 8/6, 8/2, 1-26, пер. Стояновича 1-19;

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09.00 — 11.00 – ул. Тимофея Бутакова с 24 по 41/6;

09.00 — 16.30 – ул. Кржижановского 75/1 — 75/6;

09.00 — 17.00 – ул. Покрышкина с 28 по 107, Алаасная 1, 50 лет Советской Армии 67, 68, СОТ Прибрежный, Авиаторов 2, 2 Набережная, Набережная, СОТ Иносферная, Покровский тракт 9 км., Гризодубова с 1 по 43, Скрипина со 2 по 5, Пилотов с 32 по 58, светофор Лермонтова — Курашова, светофор Короленко — Лермонтова, Спутник 2, Маганский тракт 2 км., Якутская со 2 по 32 (мкр. Марха), Амгинская 6;

09.30 — 16.30 – ул. Винокурова с 21 по 48, ул. Академический с 11 по 20, ул. Чайковского, Лонгинова, Советская, Ильменская с 1 по 34, Новосайсарская с 4 по 29, Билибина с 13 по 21/17, ДСК Горизонт, Новокарьерная 12 по 29/1;

11.00 — 13.00 – Сергеляхское поле, СОТ Ручеек, СОТ Хомус;

13.00 — 15.00 – Покровский тракт 7 км., Старопокровский тракт 1а, ул. Автодорожная с 47 по 60, ул. Тимофея Бутакова;

15.00 — 17.00 – ул. Кырдал 15;

АО «Теплоэнергия»

— отключение горячей воды:

10.00 — 12.00 – ул. Ойунского 19, 19/1, 25, 27/12, 27/2, 27/4, 31, 31/2, ул. Кулаковского 42, 42/2, 42/3, 44, 44/1, 46, 46/1, 46/2, ул. Сергеляхская 2/4, 2/5, 10/2 (д/сад «Ромашка» №39), 2/21, ул. Белинского 58 (СВФУ), квартал 67;

14.00 — 16.00 – ул. Чернышевского 116/6, 116/7;

— отключение холодной воды:

09.00 — 18.00 – ул. Бекетова 1, ул. Кочнева 10, 10/1, 12, 12/1, 2, 6, 6/1, 8, 8/1, ул. Лонгинова 1, 3, ул. Притузова 1, 3, 4, 5 (д/с «Ивушка» № 75), 6, 7, 8, 9, ул. Чайковского 4/1, 4/2;

10.00 — 12.00 – ул. Билибина с 1 по 50;

10.00 — 14.00 – ул. Красноярова с 14 по 29, ул. Чкалова 19, ул. Байкалова с 6 по 29, пер. Стеклова 6, 8, ул. Тимирязева с 25/2 по 72, ул. Крупской с 12 по 82, ул. Чернышевского с 70 по 94 с дробями, ул. Матросова с 1 по 19, ул. Лизы Чайкиной с 1 по 7, ул. Гастелло с 5 по 30, ул. Неустроева с 18 по 26;

УГРС АО «Сахатранснефтегаз»

— отключение газоснабжения:

08.30 — 10.00 – ул. Пекарского 106, 108;

13.30 — 16.00 – ул. Кочнева 17, 15, 13, 11, 9, Парковая 14;

13.30 — 17.00 – ул. Ивана Арбиты 37, 37/1, 39, 41, 43, 45, 47.