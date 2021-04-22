Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 22 апреля

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 22 апреля (указано плановое время выполнения работ).

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

14.00-17.00 — ул. Чернышевского с 30-50, ул. Крупская с 1 по 9/1, ул. Чепалова с 1 по 4, ул. Ярославского с 36 по 60, ул. Строда с 1 по 14, Ленина 45;

10.00-16.00 – Автодорожный округ Сайдыы 25;

09.00-12.00 – ул. К.Цеткин 2-15, ул. Жорницкого 7-15, ул. 8 марта 4-9, ул. Пекарского 2-44, ул. Дальняя 1-39, Рыдзинского1-16.

ЯТЭЦ

— отключение теплоснабжения:

09.30-12.00 – ул. Очиченко 5/8, 5/10, 3/18а, 5/12, 5/13, 3/15, 3/6а, 3/6, 3/8, 3/7, 3/23, 3/9, 3/21;

— отключение горячей воды:

09.00-11.00 – ул. Дзержинского 22/3, 22/1, 22/2, 22, 26/1, 26/2, 26, Нахимова 9;

09.30-12.00 — ул. Бестужева-Марлинского 22/2, 24, ул. Кальвица 1, 1/1, ул. Б.Чижика 17, 19;

09.30-15.00 – ул. Дзержинского 41/1(школа №16), 41/2, 43, 43/2, 43/3, 45/1, 45/2, 47, 49, 49/1, 51, ул. Халтурина 14/1, 14/3, 14, 14/4, 14/5 (Якутский колледж культуры), 16, 18, Строителей 3, 13/1 (физико-технический лицей), 5, 7, 9, 9/1, 11;

09.30-11.30 – ул. Строителей 8, 12, ул. Халтурина 65А.

АО «Теплоэнергия»

— отключение теплоснабжения:

10.00-12.00 – ул. Экспериментальная 5;

— отключение горячей воды:

09.30-11.30 — ул. Кирова 7/11, 7/2, 7/3, 7/4, ул. Кулаковского 4/1, 4/2, 4/3, 6/1 (д/к №43), 6/2 (гимназия — школа №8), 12, 20, ул. Чернышевского 22/1, 22/2, 22/3, ул. Ярославского 30, 30/1, 30/2, 32, 32/3, 34/1Г, 35, 35/1 (д/с № 88), 39, 39/1, 41, проспект Ленина, 35, 37.

УГРС ОАО Сахатранснефтегаз

— отключение газоснабжения:

08.00-17.00 – ул. Ойуского 16, 25, ул. Каландаришвили 7, 7/1, 9/1, 32, котельная ООО Мамонт (Ойунского 23).