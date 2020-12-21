Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 21 декабря

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии и воды в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 21 декабря (указано плановое время выполнения работ).

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09.00-12.00 – ул. Ф.Кона 36 по 73/1, Асямова 19 по 29, Ногина 10 по 33, Котенко 18 по 55;

09.00-12.00 – ул. Лермонтова 66 по 81, Петровского 48, Ярославского 54, Дежнева 1 по 14, Чернышевского 50/1, 3 Сосны 15 по 123, Сергеляхское шоссе 13 км. 24,1/1;

09.00-17.00 – ул. Суворова 2 по 31, 8 Марта 10 по 54;

09.30-12.00 — ул.Винокурова 89, 89/3, 83/1, 91, 83, 67, 95/1, 97, 98, ул.Сосновая 60-80 , Бекетова 77-87;

10.00-12.00 — СОТ Березка 1 по 21;

10.00-12.00 — 203 мкр. 16, 18, 17 корпуса;

13.00-17.00- К.Алексеева 2 по 10/1, Широких-Полянского 7 по 12, Лермонтова 154 по 156/1, Тобурокова 2, 3, Стрела 3, Солнечная 22 по 58/3, пер. Светлый;

14.00-17.00 – Ф.Кона 36 по 73/1, Асямова 19 по 29, Ногина 10 по 33, Котенко 18 по 55;

10-14.00 — СОТ Березка-1 по 21;

ЯТЭЦ

— отключение горячего водоснабжения:

09.30-11.30 – ул. Б.Марлинского 9/3;

— отключение холодного водоснабжения:

09.30-11.30 – Богдана Чижика 16, 16/1, 18, 20, 20/1.