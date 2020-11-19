Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 19 ноября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 19 ноября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.30-12.00 – ул. Космонавтов с 16 по 27; 14.00-17.00 – ул. Чернышевского 105-111/1; 09.30-12.00 — Хатынг-Юряхское шоссе 5 км., Чусовского 1-41; 09.00-17.00 – ул. Кржижановского 1-28, 4 Даркылахская 19-27; 09.00-17.00 – ул. Винокурова 50-81, 47/1-75/1, Кочнева 42-77, Ильменская 46-86, Сергеляхское поле, СОТ Ручеёк, Хомус. ЯТЭЦ — отключение теплоснабжения: 09.30-13.00 – ул. Жорницкого 29/1, 29/2, 29/3, 44/1, 44/2; 09.30-13.00 – ул. Очиченко 1 (Хозо МВД), 1/2, ГСК Радуга; — отключение горячей воды: 09.00-15.00 — ул. Ярославского 3/1, 5, 5/1, 6, 7, 7/1, 9, 9/1, 9А, 11, 5/1, 13, 13А (Центр технического творчества), 13/1, 13/2, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 19/1, 19/2, 21 (школа №26), 27 (Детская школа искусств №1), Чернышевского 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 8/2 (детский сад №16 «Золотинка»), 10, КНС, 12, 12/1, 12/2 (Д/к №10 «Туллукчаан»), 12/3, 9 д/к №9 «Якутяночка»), 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, Аммосова 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5 с дробями, 6, 6/1, 6/2, 9, Кирова 14, Курашова 2, Хабарова 2; 09.30-10.30 — ул. Б-Марлинского 1/1, 1/2, 1/3, 1/8, 2, 3, 3/1, 4, 5/1, 10, 12, Ф.Попова 11, 11/1, 15, 17, 17/1, 17/2, 19/2, Губина 1/1, 3, 5/2, Северная 2, 6, 10, Богатырева 4/1, д/к №27 «Кораблик», Б.Чижика 1, 3. УГРС ОАО Сахатранснефтегаз — отключение газоснабжения: 09.30-16.30 – Сайсары.

Фото: Якутск.рф Источник: Якутск.рф

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