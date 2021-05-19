Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 19 мая

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 19 мая (указано плановое время выполнения работ).

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09.00-17.00 — СОТ Птицевод, ул. И.Крафта, ул. Притузова, ул. Бекетова, Сергеляхское шоссе 5км., мкр. Марха (частично), ул. Лонгинова, квартал Наука;

09.30-16.00 – переулок Академический 11 по 20, ул. Чайковского 6, ул. Лонгинова 22 по 87а, ул. Ильменская 1 по 34, ул. Винокурова 32 по 48, 21, ул. Билибина 13 по 21/21, ул. Новосайсарская 4 по 30/6, ул. Новокарьерная 12 по 29/1, 20/1 по 20/4,Окружная дорога, ДСК Заря, СОТ Быянг;

09.30-16.00 – ул. Билибина 12 — 27/2, Новокарьерная 23 — 37/4;

10.00-12.00 – ул. Лонгинова 13 — 25, ул. Винокурова 1 — 41/7, ул. Новокарьерная 23 — 37/4, переулок Академический 1 — 3, ул. Парковая 1 — 23, ул. Чайковского 14 — 103, ул. Ильменская 1 — 17, ул. Каландаришвили 43.

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды:

09.00-12.00 — ул. Хабарова 42, 44/1, 44/2, 44/2а, 46/1, 48, 50, 50/1, 54, 56, ул. Богдана Чижика 4, 4/1, 2, 2/1, 2/2, 6/1, 6, ул. Ф.Попова 7/1, 7, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7 корпус А,9.

— отключение теплоснабжения:

09.00-15.00 – Вилюйский переулок 8а, 16 -12/3.

УГРС ОАО Сахатранснефтегаз

— отключение газоснабжения:

09.00-17.00 – ул. Ойунского 25, 16, 4, ул. Каландаришвили 32, 9/1, 7, 7/1;

09.30-12.00 – ул. Красноярова 35;

09.30-17.00 — ГРПШ №83, ИП Закиров, ООО «Сахафрукт», ИП Юденкова, ГСПК Ремонтник, котельная магазина Билибина 6/2Б;

13.30-17.00 – ул. Кочнева 55, 57, 61, 65, ул. Парковая 50, 52;