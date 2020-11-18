Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 18 ноября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 18 ноября (указано плановое время выполнения работ).

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09.00-17.00 – ул. Чайковского 28-44, Новокарьерная 1-10, Лонгинова 21-55/1;

09.00-17.00 – ул. Чайковского с 1 по 69, Бекетова с 1 по 11, Вилюйский тр. 3 км;

09.30-10.30 — пер. Базовый, Хатынг-Юряхское шоссе 6-8 км, Окружная дорога с 4 по 134, Радужная;

09.30-17.00 – Хатынг-Юряхское шоссе 6 км. 3/1-13/3;

09.30-12.00 – ул. Пионерская с 40/1 по 52/1, Якутская с 14 по 69 с дробями;

10.00-15.00 — п. Марха, п. Газовиков, Кирзавод, Маганский тракт. 2 км;

14.00-17.00 – ул. Космонавтов с 9 по 15 с дробями, Пионерская с 30 по 40/1, Якутская с 55 по 63/1;

15.30-17.00 — пер. Базовый, Хатынг-Юряхское шоссе 6-8 км., Окружная дорога с 4 по 134, Радужная.

ЯТЭЦ

— отключение теплоснабжения:

09.00-12.00 – ул. Лермонтова 140/2-140/3;

09.00-12.00 — ул. Хабарова 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/6, 21, (больница), 23 (поликлиника), 21/1, 21/1А, 21/3, д/сад, 21/5 (д/к №29 «Золотая рыбка»), 23, 23/1, 23/2, 25/1, 27, 27/1, 21/7 (д/к «Сказка»), 27/2, 27/3, 27/4, Губина 15, 17, 19, 21, 21/2, 21/3, 23, 25, 25/1, 27, 27/1, 33, 35, 35/1, 37,

Чиряева 5, 5/1, Богатырева 5, 7, 9;

09.30-12.30 — 203 корпус 1;

09.30-13.00 – ул. Жорницкого 29/1, 29/2, 29/3, 44/1, 44/2;

— отключение горячей воды:

09.00-13.00 — ул. Курнатовского 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 3/3, 3/5, Мординова 21, 21/1, 23, 32/1, Кузьмина 34, 34/1, 34/2, 34/3, 32/4, 30/3, 32/3, 26в, 26б, 26а, призывной пункт, Севастопольская 21/1;

09.30-13.00 – ул. Кузьмина 14;

09.00-12.00 – ул. Строителей 14а/3,14а, 14/2, 18/1, Герцена 8;

— отключение горячей, холодной воды, теплоснабжения:

09.00-12.00 — 46 квартал: ул. Халтурина 4, 4/1, 6, 6/2, 6/3, 6/1, 2/1 (д/с «Василек» №19), Дзержинского 31/1, 25, 33, 33/1, 25/1, Лермонтова 20, 22, 22/1, 24.

АО Теплоэнергия

— отключение горячей воды:

10.00-12.00 — п. Газовиков 12/1;

— отключение теплоснабжения:

10.00-12.00 – ул. Лермонтова 168/1, Я.Потапова 13.

УГРС ОАО Сахатранснефтегаз

— отключение газоснабжения:

08.30-12.00 — ГРП 53;

— снижение давления подачи газа:

08.30-11.30 – Вилюйский тракт 6 км.