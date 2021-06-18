Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 18 июня

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в пятницу, 18 июня (указано плановое время выполнения работ).

ЦРЭС



— отключение электроэнергии:

09:00-12:00 — Теплопункт Геофизика ул. Билибина 38/3 по 45, Курнатовского 1/2 по 2/1, Севастопольская 21/1, Николаева 1 по 4,

09:00-17:00 — Кондакова, И/Крафта,Ермолаева,Автодорожная 20/2 по 38/27а,пер. Ямской3,5, Автомобилистов 7/7, Байкалова ,Тимирязева, Крупской, Хоринский5 по 26, Кушнарева, Лесная 12 по 19, Озерный 43,44.

09:30-14:00 — ул. Лонгинова 45 по 88 а.

09:30-16:30 — Чернышевского 82/2 по 114, Крупской 26 по 120.

13:30-17:00 — ЗСК «Заря», ул. Виктория с 60/1 по 102, Окружная дорога 53, ДСК Победа с 41 по 61, Билибина.

АО «Теплоэнергия»



— отключение горячей воды:

13:00-16:00 — ПТФ 1 по 7,

УГРС АО «Сахатранснефтегаз»

— отключение газоснабжения:

08:30-12:00 — 14 жил. домов по ул. Строда.

08:30-12:30 — 6 жил. домов по ул. Неустроева, ГРП № 23 Новопортовской

08:30-16:30 — К/Цеткин 52,50,48,38,36/2,34,32/1,30,31,26,28,24,22,29,31а,33,35,35/1,37,37/1,,39,39/1,41,43,43/1,47,49, Жорницкого 5, Ленская 12,

13:30-17:00 — 3 жил. дома по ул. Софронова.