Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 17 июня

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 17 июня (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды:

09.00 — 12.00 – ул. Лермонтова 122, 126 (поликлиника), 134/1 (КНС), 134, 136, 136/1, 138, 138/1, 138/3, 138/4, 138/5, 140, 140/1, 140/2, 140/3, 142, 144, 146, 148, 150, 150/1, 152, 156, ул. Маяковского 75, 77, 79, 79/1, 85, 85/1, 87, 87/1, 87/2, 89, 89/1, 96, 98, 102, 102/1, 104, 104/1, 108, 108/1 (д/с №96 «Брусничка»), 110/1, 110/2, 112, 114, ул. Широких-Полянского 1, 5, 5/1, 5/2, 7, 8, 8а, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 15, ул. Каландаришвили 23/4, 29, ул. Чайковского 111/1, 113 ( школа №4 вспомогат.), пер. 1-й Сайсарский 3, ул. Кулачикова Элляя 5, ул. Дзержинского 18, 18/2;

10.00 — 12.00 – ул. Федора Попова 11, 11/1;

— отключение холодной воды:

09.00 — 12.00 – ул. Лермонтова 122, 126 (поликлиника), 134/1 (КНС), 134, 136, 136/1, 138, 138/1, 138/3, 138/4, 138/5, 140, 140/1, 140/2, 140/3, 142, 144, 146, 148, 150, 150/1, 152, 156, ул. Маяковского 75, 77, 79, 79/1, 85, 85/1, 87, 87/1, 87/2, 89, 89/1, 96, 98, 102, 102/1, 104, 104/1, 108, 108/1 (д/с №96 «Брусничка»), 110/1, 110/2, 112, 114, ул. Широких-Полянского 1, 5, 5/1, 5/2, 7, 8, 8а, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 15, ул. Каландаришвили 23/4, 29, ул. Чайковского 111/1, 113 ( школа №4 вспомогат.), пер. 1-й Сайсарский 3, ул. Кулачикова Элляя 5;

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09.00 — 12.00 – ул. 50 лет Советской Армии с 17 по 19, ул. Кржижановского с 9 по 13/3, 1-я, 2-я Даркылахская;

09.00 — 13.00 – ул. Лермонтова 25/2, 27/1;

09.00 — 16.30 – ул. Свердлова с 12 по 20, ул. Халтурина с 6/3 по 15/4;

09.30 — 12.00 – Сергеляхское шоссе с 7 по 10 км.;

13.00 — 17.00 – ул. Свердлова со 2 по 20, ул. Халтурина со 2 по 15/4, ул. Дзержинского с 23 по 33/1, ул. Лермонтова с 20 по 34/1, 25;

13.30 — 17.00 – Покровский тракт 7 км, старый Покровский тракт, ул. Автодорожная с 41 по 59/4;

ЯО «Энергосбыт»

— отключение электроэнергии:

09.00 — 15.00 – Белое Озеро, ул. Дальная, ул. Покрышкина, ул. Водопьянова, ул. Пилотов, ПТФ Студенческая с 9 по 15;

АО «Теплоэнергия»

— отключение холодной воды:

10.00 — 12.00 – ул. Автодорожная 18;

АО «Водоканал»

— отключение горячей воды:

10.00 — 15.00 – котельные: 61 квартал, Совмин, ЯНИИСХА, ЯГУ-1, 3 школа;

— отключение холодной воды:

10.00 — 15.00 – котельные: 61 квартал, Совмин, ЯНИИСХА, ЯГУ-1, 3 школа;

УГРС АО «Сахатранснефтегаз»

— отключение газоснабжения:

08.30 — 16.30 – ул. Клары Цеткин;

08.30 — 19.00 – ГРП-103, ГРПШ-41;

09.30 — 14.30 – ул. Чернышевского 115А, ГРП-34;

13.00 — 16.30 – ул. Ленская 52, 50, 48, 38, 36/2, 36/2а, 34, 32/2, 32/1, 30, 30/1, 28, 26, 24, 22, 29, 31а, 33, 35, 35/1, 37, 37/1, 39, 39/1, 41, 43, 43/1, 47, 49, 12, ул. Жорницкого 5;

13.30 — 17.00 – ул. Герцена;

13.30 — 19.00 – ул. Герцена.