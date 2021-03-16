Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 16 марта

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций во вторник, 16 марта (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение теплоснабжения:

09:00-12:00 — ул. Петра Алексеева 4, 6, ТЦ Олонхо, 6/1, Пояркова 9.



09:30-11:00 — ул. Феликса Кона 77

09:30-12:00 — ул. Стадухина 83/2.

— отключение горячего водоснабжения:

09:00-12:00 — ул. Каландаришвили 21/1, 21, ул. Лермонтова 56, 58, 58/2, 58/3, 58 в, 60, 60/1, 60/2, 62/5, 62К.

09:30-12:00 — ул. Бестужева-Марлинского 7, Кржижановского 82/1

— снижение давления горячего водоснабжения, холодного водоснабжения:

09:30-12:00 — квартал 71,128: ул.Пушкина 24,12, ул. Кирова 20 («Дворец детства»), 20/1 (ДСК «Модун»), ул. Пояркова 22 («Цирк»), 21, 21/1, 17, 17/2, 23, 19, 19/1, ул. Ломоносова 36, 36/1, 42/1, 29, 29/1, 42, 27, 35-35/7, 31/3, 31/2, 31, ул. Курашова 27/1, 27/2, 27, 29, 29/2, 31.

— отключение горячего водоснабжения, теплоснабжения:

09:00-12:00 — квартал 129: ул. Петра Алексеева 3/1,д/с №10 «Туллукчаан», 5, 5/1, 5/2, 7, 7Г, 7/2, 11, 15/2, ул. Орджоникидзе 4, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, ул. Пояркова 13, 13/1, 15, 17/1, ул. Курашова 28, 28/1, 30, 30/1, 30/5, 30/6, ул. Толстого 20. Квартал 54: ул. Орджоникидзе 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, пр. Ленина 8,10, ул. Курашова 22.

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09:00-12:00 — ул. Чернышевского 82/2-118, ул. Крупской 26-100.

09:00-17:00 (кратковременные отключения) — 40 лет Победы 12-37, ул. Лермонтова 168-178, Рихарда Зорге 15-19, Берёзовая 44, 48, 50, Озёрная 13, Байкалова 5-25, Стеклова 1-15/1, Тимирязева 31, Неустроева 42-52/1, Чернышевского 54/1, Пирогова 8/2, 8/2В, Ленская 22, 24, 28, Хатынг-Юряхское шоссе 7 км., СОПК Пламя, СОТ Тундра.



09:30-10:30 — Хатынг-Юряхское шоссе 6, 8 км., пер.Базовый, СОТ Механизатор, Окружная дорога (частично).

09:30-12:00 — пер.Базовый 23-30.

09:30-13:00 — ул. Якутская с 1 по 17, ул. Мирнинская 3-15, ул. Верхоянская с 1 по 19, ул. Халтурина с 26 по 93, Окружное шоссе 4 км. Дзержинского с 61 по 85, Якутская с 3 по 17, Мирнинская с 12 по 27, Верхоянская с 2 по 19, КНС Шк.Милиции (Водоканал): АДС 453197; Теплопункт Шк.милиции (ЯТЭЦ): АДС 215849; Миронова 20-30, Кычкина 27, Кислицына 26, Стреколовского 6-38, Тихонова 34-37, Новопортовское кольцо 33, Сосновая 3-14, Космачёва 14, Хатынг-Юряхское шоссе 5 км., Калашникова 5-17, Чусовского, Газомагистральная,

14:00-15:00 — ул. 50 лет Советской Армии 1, 2-56, Полины Осипенко 8/1, 1, 2 Гольминка, 1, 2 База, Лесозаводская, Леваневского 3.

14:00-17:00 — СОТ Сырдах, Покровское шоссе 7 км., Степная 100 а, 104, 129, СОТ Почтовик 29, 4Д, Челюскина 6-53/13, Кржижановского 37-109/1, Беринга 1-120/3, Очиченко 1-50, 50 лет Советской Армии 61, Рихарда Зорге 4/2, Билибина 10/1-50.

АО Теплоэнергия

— отключение теплоснабжения:



14:00-16:00 — ул. Строителей 12, 12/1, 12/2, 12/4.

— отключение холодного водоснабжения:



10:00-12:00 — пос. Борисовка-1, Резиденция Правительства, «Абырал», «Горняк», Сергеляхское шоссе 11 км д. 2, 3, 4, 6, 6/1, 6/3, частный сектор, школа-интернат №34.

УГРС ОАО Сахатранснефтегаз



— отключение газоснабжения:



08:30-11:50 — ул. Широких — Полянского 9

09:00-12:00 — котельная 16 кв., кот. Манньыаттаах, кот. Петра Алексеева, кот. Петра Алексеева 70/1 а, ГРП-65, ГРПШ-44.