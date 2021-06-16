Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 16 июня

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 16 июня (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 — 12.00 – Стадухина, 67-82, П. Алексеева, 60/3, 73-75/1, Курашова, 65. АО «Теплоэнергия» — отключение горячей воды: 08.00 – 15.00 – Бекетова, 7а, 9а, 6, 11/1, 17, 18, Винокурова, 21, Сосновая, 2, Ильменская, 23, Притузова, 6а, Новокарьерная, 10, 12, 17, 21, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 22/2, 23, 25, 25/1, 27, 27/1, 29, 29/1, Чайковского, 2/7, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, Лонгинова, 21, 23, 25, 25/1, 27, 27/1, 28, 29 с дробями, 31 с дробями, 34, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 40 с дробями, 42 с дробями; — отключение холодной воды: 10.00 – 14.00 – Дежнева, 75, 75/1 — 75/5, 77/1 — 77/5, 77 – 91, Дежнева, 75 — 91 с дробями. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.30 – 11.30 – ГРП №106 «Елочка»; 08.30 – 16.00 – Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия»; 08.30 – 16.30 — котельная СТНГ СМУ; 13.30 – 17.00 – 203 мкр., корп. 26. АО «Водоканал» — отключение холодной воды: 22.00 – 06.00 (17 июня) — ТП 400, ТПСУ, ТП 39, ГРЭС, кв.167.

Фото: yakutskcity.ru Источник: yakutskcity.ru

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