Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 16 июня
Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 16 июня (указано плановое время выполнения работ).
ЦРЭС
— отключение электроэнергии:
09.00 — 12.00 – Стадухина, 67-82, П. Алексеева, 60/3, 73-75/1, Курашова, 65.
АО «Теплоэнергия»
— отключение горячей воды:
08.00 – 15.00 – Бекетова, 7а, 9а, 6, 11/1, 17, 18, Винокурова, 21, Сосновая, 2, Ильменская, 23, Притузова, 6а, Новокарьерная, 10, 12, 17, 21, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 22/2, 23, 25, 25/1, 27, 27/1, 29, 29/1, Чайковского, 2/7, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, Лонгинова, 21, 23, 25, 25/1, 27, 27/1, 28, 29 с дробями, 31 с дробями, 34, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 40 с дробями, 42 с дробями;
— отключение холодной воды:
10.00 – 14.00 – Дежнева, 75, 75/1 — 75/5, 77/1 — 77/5, 77 – 91, Дежнева, 75 — 91 с дробями.
УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз»
— отключение газоснабжения:
08.30 – 11.30 – ГРП №106 «Елочка»;
08.30 – 16.00 – Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия»;
08.30 – 16.30 — котельная СТНГ СМУ;
13.30 – 17.00 – 203 мкр., корп. 26.
АО «Водоканал»
— отключение холодной воды:
22.00 – 06.00 (17 июня) — ТП 400, ТПСУ, ТП 39, ГРЭС, кв.167.
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