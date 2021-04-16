Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 16 апреля

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в пятницу, 16 апреля (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 — 12.00 – Пионерская, 10 — 22, Якутская, 31 — 35; 09.00 – 13.00 — СНТ «Хатынг-Чаранг»; 09.00 — 16.00 — К. Цеткин, 1 — 27, Кальвица, 14/5 — 32/3, Халтурина, 10 — 31, Пионерская, 2 — 10, Жорницкого, 2 — 10, Дзержинского, 35; 09.00 -17.00 – Кржижановского, Хатынг-Юряхское ш., 7 км, Покровский тр., 9 км, мкр. Борисовка-1, Сергеляхское ш., 7 км, Транспортная, Автодорожная, Автомобилистов, пер. Ямской, пер. Хоринский, пер. Кушнаревский, Озерная, Субурусского, Леваневского, Кирсанова, Сафронова, Лесная; 10.00 – 15.00 – переулок Алгыс, Островная, СОТ «Птицевод», мкр. Птицефабрика (частично), СОТ «Ытык-Кюель»; И. Крафта, Студенческая, Лесная, Нагорная, Сергеляхское ш., 7 – 10 км, СОТ «Булгунняхтах», ДСК «Восход-1», СОТ «Кустук»; 10.30 – 12.30 – Билибина, 12 — 47/25, Вилюйский тр., 5 км, Сергеляхское ш., 10 – 12 км, Рассветная, СОТ «Быйанг», СОТ «Заря», СОТ «Виктория», СОТ «Спорт-2», ДСК «Победа», СОТ «Горизонт», СОТ «40 лет Победы»; 14.00 – 17.00 – Чепалова, 39, Крупской 37. ЯТЭЦ — отключение горячей воды: 09.00 – 11.00 – Дзержинского, 1, 3, 3/1, 5 (ДЮСШ №1), 7, 7/1, 9, 9/1 (Д/к № 82 «Мичээр»), д/к № 79 «Лучик», 13/1, 13/3, П. Алексеева 2/5, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 6/1, 6/2, Пояркова 3, 3/1, 5, 6, 7, 7/1, 8, 8/1, 9, 10; 09.30 – 12.00 – 157 квартал: 50 лет Советской Армии, 10, 12/1, 6/1, 6/2, 2, 8, 6, 4, 12, Кальвица, 2/2, 2/3, 2/5, 2/1; 29 квартал: Б. Чижика, 1//1 (д/с № 2 «Олененок»), 20, 20/1, 20/2, 18, 16, Ф. Попова, 2/2, 20, пер. Энергетиков, 2/1; 09.30 – 13.00 – Дзержинского, 53, 57, 59, 61, 57/1 (д/с), Верхоянская, 2, 19, 17, 15, 11, 13, 4, Строителей 8, 8/2, 8/1, 14/3, 18/1, Халтурина, 65, 65/2, 65А, 67, 26, 65/1, 67/4, 22/2, 67/1, 67/2, 69, Якутская, 7, 3, 1 — 9/1, Семилетка, 11, 9, 5, 2, 4, 4/1, 13, Суворова, 22, 22/1, 24, 26, 26/1, 28, Коммунаров, 17, 19, 21, 23; — отключение холодной воды: 10.00 – 12.00 – Каландаришвили, 38/5, Ойунского, 16, Петровского, 17/1. УГРС АО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.30 – 12.00 – Петровского, 19/1, 19/3, 21/1, Каланадаришвили, 40/8, Вилюйский тр., 6 км; 08.30 – 17.00 – ГРПШ-66, жилые дома на Ф. Кона, 73, 71, 69, 55, 55а, 53.

Фото: yakutskcity.ru Источник: yakutskcity.ru

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