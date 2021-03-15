Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 15 марта

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 15 марта (указано плановое время выполнения работ). ЯТЭЦ — отключение теплоснабжения: 09.30-12.00 — Якутская 23, 25, 27, 29, Жорницкого 29/1, 29/2, 29/3; — снижение давления горячего и холодного водоснабжения: 09.30-12.00 — 47 квартал: ул. Халтурина 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 11, 11/1, 11/2, 13, 13/1, 15, Свердлова 2/1, 2/2, 2А, 2Б, 6/1, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1 (общежитие), 14/2, 16/1, 16/2, 18 (ГНС-2), 18/1, Лермонтова 26, 28, 30, 34, 34/1; — отключение холодного водоснабжения, теплоснабжения: 09.00-12.00- Мординова 21/1. ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00-12.00 – ул. Студенческая 1 по 10; 09.00-17.00 – ул. Челюскина, Устьмархинка, Огородников, Заимка, Старопокровский, Сергеляхское шоссе 8 км., Сапожникова, Чусовского. УГРС АО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 13.00-16.00 — Билибина 38/1; 08.00-12.00 — Лонгинова 35/11,35/7,35/13.

Фото: yakutskcity.ru Источник: yakutskcity.ru

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