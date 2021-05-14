Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 14 мая

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в пятницу, 14 мая (указано плановое время выполнения работ).

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09.00-12.00 – ул. Авиационная, ул. Очиченко, Василия Манчары, Бестужева-Марлинского, 1 Даркылахская;

09.00-16.30 – ул. С.Данилова 3/3 по 9/6;

09.00-12.00 – ул. Б.Марлинского 9/2;

09.00-12.00 – ул. Билибина 13Б/2 по 19/20;

09.00-17.00 — Птицевод, Отважный, Пригород, Покровский тракт 11 км., Старопокровский тракт, Намцырский тракт 2 км., Хатынг-Юряхское шоссе 8 км., 6,7 км;

09.30-16.00 – переулок Сандал, Окружное шоссе, Окружная дорога, ул. Жорницкого 23 по 59/1, ул. Пионерская 10 по 22, ул. Якутская 2/8 по 35, квартал Энергетиков 16 по 33, ул. Песчаная 1 по 88, ул. Дальняя 52 по 105, ул. 8 Матра 10 по 106, ул. Семилетки, 18, ул. Пекарского 52 по 111, ул. Строителей 15 по 37, ул. Халтурина 37 по 67/1, ул. Герцена 3 по 36, П.Кольцо 18/27, ул. Мирнинская 7/2, ул. Коммунаров, 2 по 40, ул. К.Цеткин 4/3, ул. Суворова 2 по 31, ул. Рыдзинского 1/1 по 6, переулок Маганский 1 по 31;

09.30-15.00 — 50 лет Советской Армии 45 Б по 122/1, ул. Огородников 2 по 43/6А, Усть — Мархинка, ул. Очиченко 43, СОТ Прибрежный;

11.00-13.00 — ул. Ойунского 25;

13.30-17.00 — Сергеляхское шоссе 4 км (частично).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды:

09.00-10.30 — квартал 43: ул. Дзержинского 41/1(школа №16), 41/2, 43, 43/2, 43/3, 45/1, 45/2, 47, 49, 49/1, 51, ул. Халтурина 14/1, 14/3, 14, 14/4, 14/5 (Якутский колледж культуры),16, 18, ул. Строителей 3,13/1 (физико-технический лицей), 5, 7, 9, 9/1, 11;

09.00-14.00 — 136 квартал: ул. П.Алексеева 16, 14, 8, 8/1, 8/2, 10, 12/1, 12/2, 14/1, ул. Пояркова 10, 10/1 (Д/к «Подснежник» № 11), 12, 4, 8, 8/1, 8/2 (школа №23), 6, ул. Лермонтова 25, 25/1 (Д/к №86 «Колокольчик»), 25/2, 25/3, 27, 27/1, 27/3, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 33, 33/1, 31, 31/1, 31/2, 31/5, ул. Дзержинского 13/3, 13/1, 51 квартал: ул. Дзержинского 1, 3, 3/1, 5 (ДЮСШ), ул. П.Алексеева 2/5, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 6/1, 6/2, ул. Пояркова 9, 7, 7/1, 5, 3, 3/1;

09.00-13.00 — от ул. Маяковского 87/1 по Широких-Полянского 5/1.