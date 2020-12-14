Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 14 декабря

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии и воды в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 14 декабря (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды:

09.30 — 11.30 – ул. Федора Попова 11, 11/1;

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09.00 — 12.00 – ул. Гимеинская 19-32/7, ул. Лонгинова 38-59/2, ул. Кеши Алексеева 9-13, ул. Чайковского 42-46, жилой сектор Хатын-Юряхского шоссе 7 км, ул. Халтурина 22-24, 65-79, ул. Строителей 14-18, ул. Верхоянская 10-17, ул. Семилетки 1-14, ул. Мирнинская 1-10;

09.00 — 17.00 – ул. Оленекская с 4 по 36, Абыйская с 34 по 36, Сунтарская 12, Жиганская с 4 по 3, Момская с 15 по 24, Янская, пер. Тихий;

10.00 — 14.00 – ул. Тимофея Бутакова с 8 по 45/1;

14.00 — 17.00 – мкрн. 203-й корп. 35, 35/1, 36, 36/1.