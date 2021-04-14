Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 14 апреля

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 14 апреля (указано плановое время выполнения работ). ЯТЭЦ — отключение горячей воды: 09.00 — 16.00 – ул. Можайского 16/1, 17/1, 17/5, 17/6, 17/8, 17/11, Кузьмина 10, 14, 13, 13/1, 13/2, 15/1, 15/2, 17, 18а, 18/1, 20, 20/1, 21, 22, 22/1, 22/2, 23, 23/1, 24, 24/2, 24/3, 26, 26/4, 26/8, 28/3; 09.30 — 12.00 – ул. Кальвица 5, 5/1, 5/2, 7/1, ул. Бестужева-Марлинского 9/2; — отключение холодной воды: 09.00 — 12.00 – квартал 45: ул. Дзержинского 28, 30, 32, 32/1, 34/2г, 32/1, 34, 34/1 (д/к «Искорка»), 34/2, 36, 36/1, 36/2, 40, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, ул. Федора Попова 16, 16/1, 16/2, 16/5а, 18, 18/1, 18/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7; — отключение теплоснабжения: 09.00 — 16.00 – ул. Можайского 16/1, 17/1, 17/5, 17/6, 17/8, 17/11, Кузьмина 10, 14, 13, 13/1, 13/2, 15/1, 15/2, 17, 18а, 18/1, 20, 20/1, 21, 22, 22/1, 22/2, 23, 23/1, 24, 24/2, 24/3, 26, 26/4, 26/8, 28/3; ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 — 12.00 – ул. Подгорная 1, 16, 19, 20, 21, 27, пер. Сосновый, ул. Северная 6, ул. Интернациональная 35, 41, 51, 55, ул. Ойунского 14, 18, 24, ул. Новоподгорная 3, 15, 19; 09.00 — 17.00 – ул. Ивана Крафта 101-142/5, ул. Кондакова 1-30, ул. Юшманова 2, 3, ул. Ермолаева 6/2-8, ул. Дежнёва 75-79, Сергеляхское шоссе 7, 8 км., ДСК Дружба, Автодорожная 38-39, СОТ Манчары, СОТ Эфир, Борисовка 1 4-10, Керинского 6-48, Мицкевича 2-28, Бойдакова 4-30, Нестерова 16, 18, Скрапника 7-13; 09.00 — 20.00 – Сергеляхское шоссе 10, 11, 12, 13, 14 км. СОТы Маяк, Бот. сад, Спорт 2, Радужная, Хатын-Юрях 9 км., Три Сосны, Шоссе отдыха, Билибина, ДСК Победа, Кескил, Кустук, Вилюйский тракт 6 км., СОТ Сандал, Окружное шоссе 11/2, 80, Окружная дорога 9/1, 9/2, 19/2, Жорницкого 23 по 29, 29/1, 29/2, 29/3, Якутская 31 по 37; 09.30 — 12.00 – ул. Пионерская 10-22, ул. Якутская 31, 33, 35; 14.00 — 17.00 – ул. Габышева 11-30, ул. Кольцевая 2-117, ул. Луговая 2-46, Незабудка, ул. Пристанская 61-120, 50 лет Советской Армии 100-106, 1 Пристанская 76, 74; АО «Теплоэнергия» — отключение теплоснабжения: 09.30 — 11.30 – ул. Каландаришвили 2, 10, Ленина 46, 46/1; УГРС АО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.30 — 11.00 – ул. Авиационная 1; 08.30 — 12.00 – ул. Белинского 60 ТД «Паскаль», ГРПШ № 24; 13.30 — 17.00 – ул. Лонгинова 8, 6, ул. Сосновая 1, ул. Кочнева 14А, Вилюйский тракт 6 км.

Фото: Якутсксити.ру Источник: Якутсксити.ру

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