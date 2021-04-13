Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 13 апреля

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций во вторник, 13 апреля (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды:

09.00 — 12.00 – ул. Ярославского 3/1, 5, 5/1, 6, 7, 7/1, 9, 9/1, 9А, 11, 5/1, 13, 13А (Центр технического творчества), 13/1, 13/2, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 19/1, 19/2, 21 (школа №26), 27 (детская школа искусств №1), ул. Чернышевского 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 8/2 (д/с №16 «Золотинка»), 10, КНС, 12, 12/1, 12/2 (д/к №10 «Туллукчаан»), 12/3 (д/к №9 «Якутяночка»), 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, Аммосова 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5 с дробями, 6, 6/1, 6/2, 9, ул. Кирова 14, ул. Курашова 2, ул. Хабарова 2, ул. Каландаришвили 27, 25/2, ул. Лермонтова 115, 117 А, 119;

09.00 — 15.00 – ул. Шавкунова 31/4 А, Б, Кирова 31, 31/1, 35, Лермонтова 63;

— отключение холодной воды:

09.00 — 12.00 – ул. Ярославского 3/1, 5, 5/1, 6, 7, 7/1, 9, 9/1, 9А, 11, 5/1, 13, 13А (Центр технического творчества), 13/1, 13/2, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 19/1, 19/2, 21 (школа №26), 27 (детская школа искусств №1), ул. Чернышевского 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 8/2 (д/с №16 «Золотинка»), 10, КНС, 12, 12/1, 12/2 (д/к №10 «Туллукчаан»), 12/3 (д/к №9 «Якутяночка»), 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, Аммосова 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5 с дробями, 6, 6/1, 6/2, 9, ул. Кирова 14, ул. Курашова 2, ул. Хабарова 2, ул. Каландаришвили 27, 25/2, ул. Лермонтова 115, 117 А, 119;

09.30 — 12.00 – ул. Бестужева-Марлинского 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/8, 2, 4, Водников 1, Богатырева 2, 4/1, Северная 2, 7, Губина 5/1, 5/2, 11;

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09.00 — 12.00 – ул. Громова 1-18, ул. Дежнева 34-55, ул. Тимирязева 24-26, ул. Байкалова 36/1, ул. Строда 72, 78;

09.00 — 17.00 – Покровский тракт 11 км., СХПК Хатасский, ул.8 Марта, 58-76, ул.Пекарского 59-81, 50 лет Советской Армии 60/2, 108, ул. Дальняя 52-70;

09.30 — 12.00 – ул. Октябрьская 26/1 — 30, Горького 92 – 100;

09.30 — 14.00 – с. Хатассы, мкр. Багарах;

09.30 — 14.30 – 50 лет Советской Армии 31-110, Рихарда Зорге 1-15/2, ул. Бабушкина 6/4, Речников 1-36, Беренга 44-121а, Челюскина 1-67, Огородников 1-30, Очиченко 1-46, Усть-Мархинка 1-35. Якутский колледж тех. дизайна; Кот. СМО ул. 50 лет Советской Армии 53/1; Слив: АДС 453197; Очистные сооружения (КОС) Водоканала ввод Л — Даркылахская: АДС 453197; Реабилитационный центр; КНС ул. Бабушкина 29: АДС 453197; Тепловой пункт №39 ЯТЭЦ ул. 50 лет Советской Армии 33А: АДС 215849; Школа №13 (новая); Рихарда Зорге с 3 по 5/1, 50 лет Советской Армии с 42/1 по 43/2, Речников 5, Беринга 121А;

14.00 — 16.00 – ул. Набережная 50-133;

14.00 — 16.30 – ул. Бестужева-Марлинского 33 — 71, Авиационная 1 — 14, Субурусского 3 — 27, Леваневского 17 — 38, Кирсанова 6 — 33;

АО «Теплоэнергия»

— отключение горячей воды:

09.30 — 11.30 – ул. Ярославского 30/1;

10.00 — 11.00 – ул. Газовиков 13;

10.00 — 12.00 – ул. Сосновая 2, ул. Бекетова 11/1, 9А, 7А, ул. Притузова 6;

— отключение холодной воды:

10.00 — 12.00 – ул. Сосновая 2, ул. Бекетова 11/1, 9А, 7А, ул. Притузова 6;

10.00 — 14.00 – ул. Борисовка 1 41/1, школа Интернат № 34, частный сектор;

— отключение теплоснабжения:

10.00 — 12.00 – ул. Дежнева 75/5;

УГРС АО «Сахатранснефтегаз»

— отключение газоснабжения:

08.30 — 11.00 – Хатын-Юряхское шоссе 6 км. д. 61/1;

08.30 — 12.00 – ул. Чернышевского 6/1;

13.30 — 16.00 – ул. Три Сосны 47.