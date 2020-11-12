Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 12 ноября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 12 ноября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.30-14.00 – ул. Билибина 12-27/2, 46-80, ДСК Победа, ДСК Заря, ДСК Быйанг, Окружная дорога, Вилюйский тракт 6 км., Сергеляхское шоссе 11 км., Сосновый бор, Рассветная, Грэсовская, Билибина 14-27/2; 09.00-11.00 – ул. Т.Одулока 4-28/2; 09.00-13.00 – ул. 1 База 30-122/3; 14.00-17.00 – ул. Якутская 31-37, Пионерская 10-22, Жорницкого 20, 22Б, Окружное шоссе 7; 09.30-12.00 – ул. Якутская 41-43А; 13.30-17.00 – ул. Билибина 26-39/1; 13.30-17.00 – ул. Набережная 39/1, 58; 14.00-17.00 – ул. Тургенева частично; 14.00-17.00 – ул. Очиченко 3-6; 09.00-12.00 – ул. Гоголя 34-67, Маяковского 50-84, Кулачикова-Элляя 12; 13.00-17.00 — Намский тракт квартал Северный; 13.30-14.00 – ул. Чернышевского 30-32А, 2-6/1, Крупской 1-7/3. ЯТЭЦ — отключение горячей воды: 09.00-14.00 — Каландаришвили 40/1, 40/2, 40, 38/5а, 38/6а, 38/1, 38/2; — отключение теплоснабжения: 09.30-12.00 — 203 микрорайон корпуса 3, 4, 4Г; 09.30-15.30 – ул. Можайского 17/4, 17/5, 17/6, 17/8, 17/11, Кузьмина 10 — 30 с дробями; — отключение горячей воды, теплоснабжения: 09.00-12.00 — ул. Ф.Попова 21, 23, 25 (ГНС-1), 27, Дзержинского 18, 18/2, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 24/1, 24/8, 26, 26/1, 26/2, 26/4, Губина 2, 6, Нахимова 9. АО «Теплоэнергия» — отключение горячей воды: 10.00-13.00- ПТФ 8, 9, 10, 11, 12; 10.00-12.00 – ул. Билибина 42/1, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 44, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 48, 48/1, 48/2; — отключение теплоснабжения: 13.30-15.30 – ул. Чернышевского 22/1, 22/2; 09.30-13.30 – ул. Пионерская 23/1, 25/1, С.Данилова 2/3, 2/4, 4/1, 6/1, С.Данилова 23/1, 25/1. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 09.00-11.00 – ул. Кирсановой 13/1; 09.00-17.00 — пер.Дружный 7.

Фото: Якутск.рф Источник: Якутск.рф

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