Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 12 мая

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 12 мая (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00-16.00 – ул. Дзержинского 23-33, ул. Лермонтова 22-24/4, ул. Халтурина 2-6/2; 09.00-17.00 — Сайылык, ДСК ХОЧО, Сергеляхское шоссе 5 км. с 10 по 43 с дробями, переулок Дружный 5-7, Новая 8/3, 40, Покровский тракт 12 км., Хатынг-Чаранг, Заимка; 09.30-16.00 – переулок Сандал 6-26/3, ул. Жорницкого 23-31, Пионерская 10-22, Якутская 31-37. ЯТЭЦ — отключение теплоснабжения: 09.00-12.00 — ул. Ярославского 3/1, 5, 5/1, 6, 7, 7/1, 9, 9/1, 9А, 11, 5/1, 13, 13А (Центр технического творчества), 13/1, 13/2, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 19/1, 19/2, 21 (школа №26), 27 (Детская школа искусств №1), ул. Чернышевского 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 8/2 (д/с №16 «Золотинка»), 10, КНС, 12, 12/1, 12/2 (Д/к №10 «Туллукчаан»), 12/3, 9 д/к №9 «Якутяночка»), 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, ул. Аммосова 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5 с дробями, 6, 6/1, 6/2, 9, ул. Кирова 14, ул. Курашова 2, ул. Хабарова 2; — отключение горячей воды: 09.00-16.00 — квартала 70, 59: Орджоникидзе 44, 44/1, 46, 46/1, 48, 45, 45/1, 39, 37, 35, 33, Кирова 21Б (почта №27), 21, 21/1, 21/2, 21/4, 15 (школа им. Алексеевой), 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 (школа), 19 (поликлиника №1), 17/1, 17/3, 17/4, 13, 13/1, Октябрьская 10, (музей), 16, 16/1, 16/2, 18, 20, 20а (молочная кухня), 20/1, 20/2 (д/с № 105 «Умка»), 22, Ломоносова 45/3, Ленина 40 (больница), 32 (школа №1), 38, 36; 09.00-10.30 – ул. Кузьмина 13, 13/1, 15, 15/1, 17, 23, 23/1, 23/2; 10.40-12.40 – ул. Кузьмина 13/2,15/2,17/1; — отключение горячей, холодной воды: 09.00-11.00 — ул. Ленина 9; 09.00-12.00 — ул. Лермонтова 56, 58, 58/2, 58/3, 58В, 60, 60/1, 60/2, 62/5, 62К. ПАО «Водоканал» — отключение холодной воды: 10.00-18.00 — п.Геологов, ГРЭС-2, котельная Сосновый Бор, профилакторий «Чэбдик», спортивный центр «Тандем», гостиница «Онтарио», п.Борисовка-1, больница Минздрава, санаторий «Абырал». АО Теплоэнергия — отключение теплоснабжения: 10.00-12.00 – ул. Лонгинова 27/1, 29/1, 29/3, 31, 31/1, ул. Заводская 25-30 с дробями.

Источник: yakutskcity.ru

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