Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 11 ноября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 11 ноября (указано плановое время выполнения работ).

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09.00-12.00 – ул. Афганская, СОТ Птицевод, Бекетова, Винокурова, Притузова, Вилюйский тракт 3 км., Сосновая, Билибина 4 с дробями, Три Сосны 30 по 75;

09.00-15.00 — ул. Ильменская,1,2 Академическая, Лонгинова, Чайковского;

09.00-12.00 – ул. Б.Марлинского 87 — 97, 1-я Даркылхская 20 по 54;

09.00-17.00 — ул.Винокурова 89, 89/3, 83/1, 91, 83, 67, 95/1, 97, Сосновая 60-68, Бекетова 77-87, Вилюйский тракт 3 км;

09.30-13.00 – ул. Кузьмина 13/2, 15/2, 17/1;

09.30-12.00 — ул. Автодорожная 1/2 по 11/6, Красильникова 7, Крупской 100 по 114;

13.00-16.00 – ул. Б.Чижика , Б.Марлинского 17 по 62, В.Манчары, Леваневского, Кирсанова 2,6;

13.30-17.00 – Хатынг-Юряхское шоссе 7 , 8км., Вилюйский тракт 5 км., Борисовка 3 частично, Три Сосны 106/4, 120/8;

14.00-17.00 – котельная пер. Базовый 10, СОТ Животновод, Объездное шоссе 88 по 138;

14.00-17.00 — ул. Ярославского 15, 15/2, 17, 19, 19/1, 19/2, Аммосова 4, 4/1, 4/2, 6/1.

ЯТЭЦ

— отключение холодной воды::

09.30-13.30 – П. Алексеева 87, 83/15, 85/1, 85/15;

— отключение теплоснабжения:

09.30-12.00 — 203 корпуса 3, 4, 4Г;

— отключение горячей воды:

09.00-14.00 – Центральный округ квартал Б;

09.30-15.00 – ул. Можайского 17/4, 17/5, 17/6, 17/8, 17/11, Кузьмина 10 — 30 с дробями;

— отключение горячей воды, теплоснабжения:

09.00 -12.00 — ул. Ф.Попова 21, 23, 25 (ГНС-1), 27, Дзержинского 18, 18/2, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 24/1, 24/8, 26, 26/1, 26/2, 26/4, Губина 2, 6, Нахимова 9;

— отключение холодной воды, теплоснабжения:

09.30-13.30 – ул. Пирогова 8, гаражи;

— отключение горячей, холодной воды:

09.00-12.00 — 47 квартал: ул. Халтурина 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 11, 11/1, 11/2, 13, 13/1, 15, Свердлова 2/1,2/2, 2А, 2Б,6/1, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1 (общежитие), 14/2, 16/1, 16/2, 18 (ГНС-2), 18/1, Лермонтова 26, 28, 30, 34, 34/1;

— отключение горячей, холодной воды, теплоснабжения:

09.00-12.00 — 46 квартал: ул. Халтурина 4, 4/1, 6, 6/2, 6/3, 6/1, 2/1 (д/с «Василек» №19), Дзержинского 31/1, 25, 33, 33/1, 25/1, Лермонтова 20, 22, 22/1, 24.

АО «Теплоэнергия»

— отключение горячей воды:

10.00 – 12.00 — ул. Ойунского 31/2, 31, Кулаковского 46/2,46/1;

— отключение теплоснабжения:

10.00-11.00 — Новокарьерная 12, 17, 19, 21, 23, Лонгинова 28.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз»

— отключение газоснабжения:

08.00-12.00 – Автодорожный округ 17 жилых домов.