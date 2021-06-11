Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 11 июня
Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в пятницу, 11 июня (указано плановое время выполнения работ).
ЯТЭЦ
— отключение горячей воды:
09.00 — 11.00 – ул. Свердлова 3/1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 13;
09.00 — 12.00 – 46 квартал: ул. Халтурина 4, 4/1, 6, 6/2, 6/3, 6/1, 2/1 (д/с «Василек» №19), ул. Дзержинского 31/1, 25, 33, 33/1, 25/1, ул. Лермонтова 20, 22, 22/1, 24;
— отключение холодной воды:
09.00 — 11.00 – ул. Свердлова 3/1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 13;
09.00 — 12.00 – 46 квартал: ул. Халтурина 4, 4/1, 6, 6/2, 6/3, 6/1, 2/1 (д/с «Василек» №19), ул. Дзержинского 31/1, 25, 33, 33/1, 25/1, ул. Лермонтова 20, 22, 22/1, 24;
— снижение давления горячей воды:
09.00 — 12.00 – 74 квартал: ул. Шавкунова 103/1, ул. Кирова 26, 32 (учебный корпус), 27/1, 29/1, 30, 1, 31/1, 31/4 А, 31/4 Б, 31/6, 34, 27, 25 (театр), ул. Октябрьская 26/1, 26/2, 26/3, 26/5, 28, 28/1 (д/с «Парус» №89), ул. Лермонтова 73, 71, 69, 67, 65, ул. Горького 100, 98, 96, 94, 92, 73, 59, ул. Пушкина 19;
— снижение давления холодной воды:
09.00 — 12.00 – 74 квартал: ул. Шавкунова 103/1, ул. Кирова 26, 32 (учебный корпус), 27/1, 29/1, 30, 1, 31/1, 31/4 А, 31/4 Б, 31/6, 34, 27, 25 (театр), ул. Октябрьская 26/1, 26/2, 26/3, 26/5, 28, 28/1 (д/с «Парус» №89), ул. Лермонтова 73, 71, 69, 67, 65, ул. Горького 100, 98, 96, 94, 92, 73, 59, ул. Пушкина 19;
ЦРЭС
— отключение электроэнергии:
09.00 — 12.00 – ул. Лонгинова 21-55/2, ул. Чайковского 26/2-32/7, ул. Новокарьерная 2-10, Сергеляхское шоссе 6 км., ул. Тимофея Бутакова;
14.00 — 16.30 – ул. Кузьмина 13-32/2;
14.00 — 17.00 – ул. Лонгинова 21-55/2, ул. Чайковского 26/2-32/7, ул. Новокарьерная 2-10;
АО «Водоканал»
— отключение холодной воды:
10.00 — 15.00 – пос. Новопорт, Аэропорт, Газпром, Племобъединение, Учур, СМУ — 16, п. Борисовка 2, Кирзавод, Маганский тракт 2 — 4 км., ул. Можайского (частный сектор), ул. Циолковского, Быковского, Гагарина, Жуковского, ТП Хатын-Юрях;
УГРС АО «Сахатранснефтегаз»
— отключение газоснабжения:
08.30 — 12.00 –- ул. Винокурова 32, 34, 36, 38;
09.30 — 16.30 – ул. Чернышевского 118 — 52 (гаражных боксы);
13.30 — 17.00 – Хатын-Юряхское шоссе 11.
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