Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 10 ноября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций во вторник, 10 ноября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00-12.00 — Сергеляхское ш. 10 км, с. Пригородный, Мичуринская, Островского 2, 4, 6, Орджоникидзе 50, 52, 54, 56, Октябрьская 11, 15; 09.00-15.00 — Лонгинова 21-25, Новокарьерная 10; 09.00-16.00- 203 квартал, корп. 4; 13.30-17.00 — квартал «Наука», Лонгинова, СОТ «Мерзлотовед», Мелиораторов, 2-20; 14.00-16.00 — П. Алексеева 85, Ф. Кона 1-7, Стадухина 81. ЯТЭЦ — отключение холодного водоснабжения: 09.00-12.00 — П. Алексеева 21/1, 21/2; — отключение теплоснабжения: 09.30-11.30 — Стадухина 81, 81/5, 81/8, 81/9, 83/2, 83/3, 81к3, 81к4, 83а, П. Алексеева 81/1, Курашова 91/3, Ф. Кона 1а, 1/3; 09.30-12.00 — 203 квартал корп. 3, 4, 4г. АО «Теплоэнергия» — отключение холодного водоснабжения: 10:00-11:00 — мкр. Борисовка-3, Вилюйский тр. 4, 5, 6 км, Три Сосны, частный сектор: «Сосновый берег», «Ил Дархан», «Таунхаус»; — отключение холодного и горячего водоснабжения: 10.00-11.00 — мкр. Борисовка-3, Вилюйский тр. 6 км, 11/1, 11/2, Три Сосны 4, Билибина 48/4, частный сектор; 10.00-12.00 — мкр. Борисовка-3, Вилюйский тр. 6 км 11/1, 11/2, Вилюйский тр. 4 км, 22, Билибина 2, 48/4, Три Сосны 4, «Сосновый берег», «Ил Дархан», «Таунхаус»; — отключение горячего водоснабжения: 10.00-12.00 — Красильникова 9/1, 9/2. Кулаковского 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, Чернышевского 22/1, 22/2, 22/3; — отключение теплоснабжения: 10.00-12.00 — Бекетова 1, Притузова 1-9, Лонгинова 1, 3, 3/2, Кочнева 2, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1, 12. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 13.00-17.00 — Автодорожная, гаражи; 13.30-16.30 — 8 Марта 70, 72, 73. Якутск.рф

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Якутск.рф

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