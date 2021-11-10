Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 10 ноября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 10 ноября (указано плановое время выполнения работ). ЯТЭЦ — отключение горячей воды: 09.00 — 16.00 – 47 квартал: ул. Халтурина 5, 5/1,7,7/1,7/2, 9, 11,11/1,11/2,13,13/1, 15, ул. Свердлова 2/1, 2/2, 2А, 2Б, 6/1, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1 (общежитие), 14/2, 16/1, 16/2, 18 (ГНС-2), 18/1, ул. Лермонтова 26, 28, 30, 34, 34/1; 09.30 — 11.30 – ул. Рихарда Зорге 17/5, 17/6; 09.30 — 12.00 – ул. Стадухина 81 к. 3, 81 к. 4, 83/2, 83/3, Феликса Кона 1а, Петра Алексеева 81/1; 09.30 — 14.00 – ул. Каландаришвили 46/1; — отключение холодной воды: 09.00 — 19.00 – 1-ый Сайсарский переулок 3 — 17, ул. Каландаришвили 33; 09.30 — 14.00 – ул. Каландаришвили 46/1; — отключение теплоснабжения: 09.00 — 13.00 – ул. Рыдзинского 11, 13, ул. Пекарского 1, 2, 2/1, 4, 6, 9, ул. Жорницкого 8, 12/1, 18, 20/2, 22, ул. Клары Цеткин 6, 8, 14/1, 14/3, 14/4, 14/7, 16/1; 09.00 — 19.00 – 1-ый Сайсарский переулок 3 — 17, ул. Каландаришвили 33; ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 — 17.00 – СОТ Труд 2, СОТ Чайка, ДСК Труд, Бутакова 8 — 39, 59/9, 83/2, Птицевод, Островная 10/1, ТПФ 19, ДСК Берёзка, Сергеляхское шоссе 8 км., Курашова 30/1, Янская 5, 5/1, 7/2 — 37, Тихий 4, Полярная 1-14, Улуу 12 — 19, Томтор 17, Маганский тракт 2 км., Ьолодёжный, Спутник 2, Берёзовый, Черская 9 — 10, Осямова 9, Ф.Кона 12 — 41, Котенко 11 — 47/1, Лермонтова 35, 35/2, 35/3; 09.30 — 12.00 – ул. Лермонтова 121 — 200, Якова Потапова 2/1 — 27/1, Кеши Алексеева 1/1 — 13/4, Лонгинова 55/5а, Гимеинская 30/3, Чайковского 38 — 44, ул. Рыдзинского 18/2 — 24/3, Петра Алексеева 72; 09.30 — 17.00 – Дачи Намцырского тракта, колония №5, ул. Экспериментальная 2, 3/4, 4, 6, 7, 11, 11/2, 19/1 (столовая №6), 39, ул. Заводская 2, 4, 5, 9, 10 (д/с 81), 10а, 10/2, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 13/1, 14/2, 15, 17, 19, 20/1, 29, 31, ул. Есенина 2/2, 8/8, ул. Кирпичная 1/1 (База СПМК-2), 7 (База), подсобное хозяйство Министерства соцобеспечения, ул. Экспериментальная 4/А (МЧС), мкр. Марха п. Энергетиков (3А), кот. Угольная (АО Т/э) ТП Северный (АО Т/Э), ул. Есенина 4, 4/1, 5, 7, 18, 13, ул. Экспериментальная 1, 1/1, 2/2, жилой сектор Мелиоводстроя, ул. Есенина 5/1, 4/4, 4/2, 4/3, 1, 2, 3 База УМЕХ район п. Северный (Кирзавод); 14.00 — 16.30 – ул. Жорницкого 7 — 20, ул. Песчанная 1/8 — 48, ул. Бурнашова 6/2 — 10/3, ул. 8 Марта 53; АО «Теплоэнергия» — отключение горячей воды: 10.00 — 12.00 – ул. Мерзлотная 16, 17, 18, Пионерская 37/1, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 42, 44, 46, ул. Якутская 8, 12, 14, 65, 65/1, 67/3, 69, ул. Космонавтов 2, 4, 4/1, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, Семена Данилова 20, 22, 22/1, 24, 24/1, 26, 26/1, 30, 30/1 (филиал поликлиники №1), 30/2, 32, 34 (школа №27), 36; — отключение холодной воды: 10.00 — 12.00 – ул. Газовиков 19, 21, 12/1, 22, 24, 20, 18, 18/1, 18/2, 16/1, 19а, 20/1, 47, ул. Есенина 1, 2, 3, ул. Заводская 8/1 (Мархинская школа №2), 10 (д/с «Солнышко» №81), 10А, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 12, 13, 13/1, 14, 14/1, 4/2, 5, 16, 17, 8, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 9/7, 19А, 2, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/1, 27, 29, 3, 30, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 9, ул. Экспериментальная 10, 11, 13, 15, 19, 22, 3, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9; — отключение теплоснабжения: 11.00 — 14.00 – ул. Чернышевского 114/1, 114/2, 114/5, 114/8, 114/9, 116/1, 116/6, 116/7, 116/8, 116/9, 118, 118/1, 118/3, Покровский тракт 4 км.1, 2; УГРС АО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 09.30 — 12.00 – ул. Дзержинского 35/3, 37/1, 37,39, ул. Халтурина 12/1, ул. Клары Цеткин 2а, 2г; 13.00 — 17.00 – ул. Дежнёва 54/1, 48, 50/1, 52, Крупской 43, 43/1.

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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