Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 10 декабря

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 10 декабря (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды:

09.00 — 12.00 – ул. Ярославского 3/1, 5, 5/1, 6, 7, 7/1, 9, 9/1, 9А, 11, 5/1, 13, 13А (Центр технического творчества), 13/1, 13/2, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 19/1, 19/2, 21 (школа №26), 27 (Детская школа искусств №1), ул. Чернышевского 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 8/2 (д/с №16 «Золотинка»), 10, КНС, 12, 12/1, 12/2 (д/к №10 «Туллукчаан»), 12/3 (д/к № 9 «Якутяночка»), 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, ул. Аммосова 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5 с дробями, 6, 6/1, 6/2, 9, ул. Кирова 14, ул. Курашова 2, ул. Хабарова 2, квартал 129: ул. Петра Алексеева 3/1, д/с № 10 «Туллукчаан», 5, 5/1, 5/2, 7, 7Г, 7/2, 11, 15/2, ул. Орджоникидзе 4, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, ул. Пояркова 13, 13/1, 15, 17/1, ул. Курашова 28, 28/1, 30, 30/1, 30/5, 30/6, ул. Толстого 20, квартал 54: ул. Орджоникидзе 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, пр. Ленина 8, 10, ул. Курашова 22;

— отключение холодной воды:

09.00 — 12.00 – ул. Ярославского 3/1, 5, 5/1, 6, 7, 7/1, 9, 9/1, 9А, 11, 5/1, 13, 13А (Центр технического творчества), 13/1, 13/2, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 19/1, 19/2, 21 (школа №26), 27 (Детская школа искусств №1), ул. Чернышевского 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 8/2 (д/с №16 «Золотинка»), 10, КНС, 12, 12/1, 12/2 (д/к №10 «Туллукчаан»), 12/3 (д/к № 9 «Якутяночка»), 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, ул. Аммосова 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5 с дробями, 6, 6/1, 6/2, 9, ул. Кирова 14, ул. Курашова 2, ул. Хабарова 2, квартал 129: ул. Петра Алексеева 3/1, д/с № 10 «Туллукчаан», 5, 5/1, 5/2, 7, 7Г, 7/2, 11, 15/2, ул. Орджоникидзе 4, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, ул. Пояркова 13, 13/1, 15, 17/1, ул. Курашова 28, 28/1, 30, 30/1, 30/5, 30/6, ул. Толстого 20, квартал 54: ул. Орджоникидзе 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, пр. Ленина 8, 10, ул. Курашова 22;

09.30 — 11.00 – ул. Дзержинского 65;

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09.00 — 12.00 – ул. Подгорная 1, 16, 19, 20, 21, 27, пер. Сосновый с 1 по 17, ул. Северная 6, ул. Интернациональная с 17 по 29/1, ул. Ойунского с 11 по 30, ул. Новоподгорная с 3 по 27а;

09.00 — 17.00 – ул. Василия Манчаары, Бестужева-Марлинского, Матросова, Тимирязева, 8 Марта, Суворова, Дальняя, Три сосны, Сергеляхское шоссе 13 км., ул. Кирсанова, Дзержинского, Очиченко;

09.30 — 11.00 – ул. Аммосова 4/3;

10.00 — 12.30 – ул. Автодорожная 9 — 19, Чернышевского 106/5г — 118/3, Покровский тракт 4 км.;

10.00 — 14.00 – ул. Ивана Крафта;

13.30 — 16.00 – переулок Хоринский 5 — 26, Кушнарева 20 — 33, Лесная 12 — 19, переулок Озерный;

14.00 — 17.00 – ул. Кедровая, переулок Георгиевский, Сибирская, Хатын-Юряхское шоссе 7, 9 км.;

УГРС АО «Сахатранснефтегаз»

— отключение газоснабжения:

09.00 — 11.00 – ул. Ярославского 40/3, 42/1, 42/2.