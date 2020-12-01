Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 1 декабря

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций 1 декабря (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09:00-12:00 — Можайского 60/19, 09:00-16:00 — Птицевод 17-22, Кырдал 15, Красильникова 2-6, 09:00-17:00 — Рыдзинского 5, Халтурина 37-41, Семена Данилова 4-16, Космонавтов 4-6/2, Марха частично, Сырдах 2-31, Кислицына 50, Автодорожная 28/15, Короленко 17А, Пушкина 19, К.Цеткин 16/1, Жорницкого 52-59/1, Кедровая 1-80, Геогиевский 9-16, Хатын-Юряхское шоссе 7 км (частично), 09:30-11:00 — Луговая 2-46, Габышева 11-30, Кольцевая 2-117, Незабудка 11, Сергеляхское шоссе 4, 5 км., Зодчий 1-7, Красильникова 2-12, ДСК Спутник 1, 8, светофор Красильникова — Сергеляхское шоссе,

15:00-17:00 — Луговая 2-46, Габышева 11-30, Кольцевая 2-117, Незабудка 11, Сергеляхское шоссе 4, 5 км., Зодчий 1-7, Красильникова 2-12, ДСК Спутник 1, 8, светофор Красильникова — Сергеляхское шоссе.

ЯТЭЦ — отключение теплоснабжения: 13:30-16:00- Свердлова 9/1 (д/с Бэбисити), 09:30-11:30 — Челюскина 8/2, 8/6, 8/5, 6/3, 09:30-12:00 — Некрасова 2/1, Дзержинского 50. — отключение холодного водоснабжения:

09:00-11:00 — 202 мкр. корп. 3, УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз»

— отключение газоснабжения: 08:00-17:00 — Красильникова 9Г, Притузова 29, 27, 25. АО «Теплоэнергия» — отключение горячего водоснабжения: 09:30-11:30- Кулаковского 42, 13:30-15:30 — Кулаковского 4/2, — отключение теплоснабжения:

10:00-12:00 — Экспериментальная 7а.

Фото: Якутск.рф Источник: Якутск.рф

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