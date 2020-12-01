Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 1 декабря
Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций 1 декабря (указано плановое время выполнения работ).
ЦРЭС
— отключение электроэнергии:
09:00-12:00 — Можайского 60/19,
09:00-16:00 — Птицевод 17-22, Кырдал 15, Красильникова 2-6,
09:00-17:00 — Рыдзинского 5, Халтурина 37-41, Семена Данилова 4-16, Космонавтов 4-6/2, Марха частично, Сырдах 2-31, Кислицына 50, Автодорожная 28/15, Короленко 17А, Пушкина 19, К.Цеткин 16/1, Жорницкого 52-59/1, Кедровая 1-80, Геогиевский 9-16, Хатын-Юряхское шоссе 7 км (частично),
09:30-11:00 — Луговая 2-46, Габышева 11-30, Кольцевая 2-117, Незабудка 11, Сергеляхское шоссе 4, 5 км., Зодчий 1-7, Красильникова 2-12, ДСК Спутник 1, 8, светофор Красильникова — Сергеляхское шоссе,
15:00-17:00 — Луговая 2-46, Габышева 11-30, Кольцевая 2-117, Незабудка 11, Сергеляхское шоссе 4, 5 км., Зодчий 1-7, Красильникова 2-12, ДСК Спутник 1, 8, светофор Красильникова — Сергеляхское шоссе.
ЯТЭЦ
— отключение теплоснабжения:
13:30-16:00- Свердлова 9/1 (д/с Бэбисити),
09:30-11:30 — Челюскина 8/2, 8/6, 8/5, 6/3,
09:30-12:00 — Некрасова 2/1, Дзержинского 50.
— отключение холодного водоснабжения:
09:00-11:00 — 202 мкр. корп. 3,
УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз»
— отключение газоснабжения:
08:00-17:00 — Красильникова 9Г, Притузова 29, 27, 25.
АО «Теплоэнергия»
— отключение горячего водоснабжения:
09:30-11:30- Кулаковского 42,
13:30-15:30 — Кулаковского 4/2,
— отключение теплоснабжения:
10:00-12:00 — Экспериментальная 7а.
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