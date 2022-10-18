Плановые отключения энергоресурсов в столице

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций во вторник, 18 октября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 – 17.00 – ул. Губина, 31/1, ул. Хабарова, 9, ул. Ленина, 4/1, 4/2, 6, 2/12, ул. Чиряева, 6, 8; 13.00 – 17.00 – ул. Лонгинова, 45-88, ул. Билибина, 19/1,19/21, Окружная дорога, ул. Ново-Сайсарская. ЯТЭЦ — отключение горячего водоснабжения: 09.00 – 11.00 — Сергеляхское ш. 12 км 3, 7, 7/1, 9, 9/1, Сергеляхское шоссе 11 км д.1,1/1, «Тандем», «Чэбдик», «Онтарио»; 09.00 – 17.00 — 46 квартал: ул. Халтурина, 4, 4/1, 6, 6/2, 6/3, 6/1, 2/1 (д/с «Василек» №19), ул. Дзержинского, 31/1, 25, 33, 33/1, 25/1, ул. Лермонтова, 20, 22, 22/1, 24; 09.00 – 14.00 – ул. Дзержинского, 43/3, ул. Халтурина, 18; 09.00 – 12.00 – ул. Губина, 37, 37/1, 39, ул. Чиряева, 5/1. — отключение холодного водоснабжения: 09.00 – 11.00 — Сергеляхское ш. 12 км 3, 7, 7/1, 9, 9/1, Сергеляхское шоссе 11 км д.1,1/1, «Тандем», «Чэбдик», «Онтарио»; 09.00 – 12.00 — 202-й кор.16, 16/1. — отключение теплоснабжения: 09.00 – 17.00 — 46 квартал: ул. Халтурина, 4, 4/1, 6, 6/2, 6/3, 6/1, 2/1 (д/с «Василек» №19), ул. Дзержинского, 31/1, 25, 33, 33/1, 25/1, ул. Лермонтова, 20, 22, 22/1, 24. АО «Теплоэнергия» — отключение теплоснабжения: 10.00 – 12.00 — ул. Заводская, 4,4/1,4/2,6,10,10а,10/2,12,12/1,14,16,18,20/1,14/1,14/2; 11.00 – 17.00 — ул. Я. Петерса, 2. — отключение горячего водоснабжения: 11.00 – 17.00 — ул. Я. Петерса, 2. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.30 – 19.00 — К. Элляя, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 17/2, 18, 19, 22, 24Б, 26, 28, 29, 2- ой Сайсарский пер. 3А, 11, 11/1, 17/2, 13, 15, 16, 17, 18, 19, ул. Маяковского, 102/1, 84, 86, 88, 90, 92, 77/1, 96, 102, 104, 104/1, 108, 110/1, 110/2, 112, 114, 81 А, ул. Чайковского, 105, 107, 109, ул. Каландаришвили, 35, 37, ул. Лермонтова, 138, 138/1, 140/3, 140, 140/1, 140/2, ул. Ш. Полянского, 9/1; 08.30 – 14.00 – ул. Росинка, 139 (35 ж/домов); 09.30 – 15.00 — ГРП -70 (6ж/д), ул. Автодорожная, 4/9, 8, 8а, 8/3, 8/9, ул. Красильникова, 5/2, 9г, 9/9а, 9/2, 9/1, 7, 7/1, 7/2, 9/9, 5, 9, 9/9.

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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