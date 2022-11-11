Плановые отключения электроэнергии пройдут в микрорайоне Марха

Сообщаем, что в связи с увеличением объёма работ по выносу опор на линии 6 кВ «Живкомплекс», питающейся с подстанции «Марха» подрядной строительно-монтажной организацией запрошено продление заявки на ограничение электроснабжения до 23 часов, которое коснется жителей, проживающих по следующим адресам в микрорайоне Марха: Экспериментальная 7А (28 кварт), Удачная 2, 4, 12, 13, Таёжная 6, 10, Мастахская 6, 8, 9, 2, Славянская 1, 12, 3, 2/1, 5/1, 9, 2а, 2/1, 3 пер. Таежный 1, 4, 8, ул. Луговая 23, Мелиораторов 1, 6/2, 2, 35, 2/1, 3А, 2, 4, 4/1, 4/3, 6, 6А, 6/1, 8, 8а, 9, 9/4, 24, 24А, 17а, 10, 16, 18/1, 19, 20, 20а, Курганная 15, Покровская 2а, 19, пер. Свободный 3, 8а, ул. Тальниковая 3/5, 11, 1/5, 1/1, 3/1,17/2, 11, 3/1, Покровская 5/1, 9, 21, 15/2, Рабочая 10, пер. Степной 2, 10/1, 9/1, 4, 7/1, Тепличная 1-5, 7/2, 11/1, 10, 13А, 14, 22, 18, 26, 28, 29, 32, Полевая 21/1а, Садовая 5, 4, Кислицина 1, ул. 2-я Полевая 8 К 1, 2/1, Новая 1, 1/3, 1/4, 3, 5, 9, 9/2, 11, 12, 15, 16, 18/1, 19, Крестьянская 2а, 1, 3, 6, 17, 17А, 13/1, 20, 28/2, 36, 40/2, Хону 1Б, 17, 18, 20, 21, 24, 1А, 4, 6/1, 8А, 10, 15, 15/1, Котлованная 2, 4, Полевая 47, 40, 5, 5/1, 16, 27, 30, 7, 17, 22, 39, 4, ул. 2-я Полевая 8/1, 36/3, 36/4, 17/2, 7а, 5а, Кобяйская 15, 19, 21, 23, Аграрников 10, Тальниковая 1/2А, 1/4, 1/5, 7, 15/1, 17, 17/1, Мастахская 8, 12, 13, Хону 1/1, 4, 5, 10, 14, 15, Славянская 9, Восточная 9, 10, Садовая 1/1, 2, Живкомплекс 13, Механизаторов 2, 4, 5, 10, 12/1. Возможно ранее включение по завершению работ.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх