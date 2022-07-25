Планируется строительство врачебной амбулатории в Улах-Ан

Строительство врачебной амбулатории планируется за достижение высокого показателя коллективного иммунитета за счёт вакцинации более 80% взрослого населения против новой коронавирусной инфекции в с. Улах -Ан Хангаласского улуса.

Объект здравоохранения построят в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году.

Новая врачебная амбулатория будет обслуживать жителей села мощностью 18 посещений в смену. После открытия ВА в комфортных условиях можно будет проводить медицинские процедуры, профилактические и диспансерные осмотры. Также фельдшер будет оказывать неотложную доврачебную помощь, вести патронаж беременных, родильниц и детей.

Напомним, что ранее по решению главы Якутии Айсена Николаева пять муниципальных районов (Эвено-Батантайский, Момский, Аллаиховский, Жиганский и Нижнеколымский районы) первыми достигшие высоких показателей уровня вакцинации получили по 1 миллиону рублей на развитие здравоохранения в районах.