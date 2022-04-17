Планируете стать счастливыми родителями?

В кабинете психолога Центра, как говорится, яблоку негде упасть, Идет занятие Школы для будущих мам, некоторых из них сопровождают мужья, не желающие отставать от своей половинки. Дело серьезное – подготовка к родам.

Школа будущих мам работает в Центре охраны здоровья семьи и репродукции при Медицинском центре города уже много лет.

Первый Кризисный центр в республике начал свою работу еще в 2013 году. О его работе мы со съемочной группой программы «Якутия 24» НВК «Саха» говорим с заведующей ЦОЗСиР Верой Алиевой и медицинским психологом Мариной Ефремовой.

— Какие задачи решает школа по подготовке к родам, Вера Матвеевна?

— Задачами центра является психопрофилактическая работа с беременными женщинами по подготовке к родам, членами их семей, психодиагностическая работа с целью выявления группы риска, формирования мотивации на получение психологической, психокоррекционной помощи, создание необходимых условий для максимально полной социально-психологической реабилитации и адаптации женщины в социуме. Занятия в школе будущих мам дает женщине уверенность, поскольку в наши занятия включены встречи с юристами, специалистами Управления социальной защиты населения.

Центр с первых дней своей работы с целью решения вопросов социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по защите прав матери и ребенка, социальной защите юных мам привлекает к работе Школы различные государственные органы и общественные объединения. Юристы, специалисты Управления социальной защиты населения постоянно консультируют будущих мам по вопросам социальных выплат и пособий. Все делается для того, чтобы беременная женщина и ее будущий ребенок были со всех сторон защищена.

— Разумеется, главным направлением работы Школы является подготовка женщины к родам? Чему учатся мамы?

— Медицинский аспект включает гигиенические моменты, профилактику и лечение осложнений беременности, родов и послеродового периода, которые наиболее часто встречаются у юных мам, обучение уходу за младенцем, пропаганды грудного вскармливания, которую проводят специалисты женской и детской консультаций. Мы говорим с женщинами об изменении организма во время беременности, учим правильно питаться, говорим об уходе за новорожденным, грудном вскармливании и, конечно, о родах.

Я попросила слушательниц поделиться мнением о занятиях школы. Оказалось, что многие постоянно посещают занятия, им нравится, что занятия с ними ведут опытные врачи, медицинский психолог.

— Кроме консультаций специалистов мы участвуем в выставках творческих работ, различных конкурсах, часто бываем на спектаклях, концертах филармонии и здесь на занятиях слушаем музыку, рисуем, участвуем в городском фестивале «Мамалыш». Нам нравится.

Занятия музыко-, сказко- и изотерапия давно и широко используются в работе женских консультаций и в гинекологической практике. Арт-терапия нужна каждому, а тем более – будущей маме и ее малышу. Беременность – это тот благодатный период в жизни женщины, когда она тянется к творчеству. Тут-то и приходит на помощь арт-терапия, помогая ей воссоединиться со своим будущим малышом, погрузиться в свои внутренние ощущения.

— Доказано, что классическая музыка целебно воздействует на плод, — говорит психолог Марина Ефремова. – Звук, вибрация производят массаж внутренних органов, стимулируют кровообращение, повышают тонус организма, укрепляют мускульную систему на каждый музыкальный звук отзывается определенный орган тела. Что касается сказки, то она помогает развить самосознание, строить доверительные отношения с окружающими, а посещение концертов – это помимо терапевтического эффекта еще и социализация женщин.

Уже несколько поколений мам прошли через школу будущей мамы. Вот и сегодня женщины внимательно слушают заведующую Центром Веру Матвеевну Алиеву, и медицинского психолога Марину Ефремовну Ефремову. Задаю напоследок еще один вопрос психологу.

— Замечаете ли вы, что работа Школы как-то отражается на статистике родов?

— Приведу только один факт: В 2014 году было выявлено очень много женщин с высокой тревожностью. Многие хотели отказаться от ребенка, прервать беременность из-за того, что не смогли решить ту или иную жизненную ситуацию, на сегодняшний же день мы замечаем, что женщины стали планировать беременность, по итогам 2021 года и первого квартала 2022-го около 30% женщин, планировавших аборт, сохраняют беременность, вовремя встают на учет и благополучно родоразрешаются.

Планируете стать счастливыми родителями? Тогда добро пожаловать в Школу будущих мам!