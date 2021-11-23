23.11.2021
01:04
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Гороскоп
Планируем неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис
Якутский астролог Алессандра Айрис, ныне живущая за границей, любезно согласилась на размещение своих еженедельных астрологических прогнозов на SakhaLife. Будьте в курсе, что готовят нам Звезды!
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