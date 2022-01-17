Планируем неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис

Составим планы на неделю: С 17 по 23 ЯНВАРЯ Растущая Луна 🌙 ПОНЕДЕЛЬНИК, 1️⃣7️⃣ ЯНВАРЯ 🙌🏻День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для продолжения проектов; *Турбулентность: Крыса 🐁 Полнолуние 🌕 ВТОРНИК, 1️⃣8️⃣ ЯНВАРЯ 💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела. *Турбулентность: Бык 🐂 Убывающая Луна 🌜 СРЕДА, 1️⃣9️⃣ ЯНВАРЯ ⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Избегайте экстремальные мероприятия. *Турбулентность: Тигр 🐅 ЧЕТВЕРГ, 2️⃣0️⃣ ЯНВАРЯ 🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий. *Турбулентность: Кролик 🐇 ПЯТНИЦА, 2️⃣1️⃣ ЯНВАРЯ 🎊🎉День СБОР УРОЖАЯ- замечательный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁 *Турбулентность: Дракон 🐉 СУББОТА, 2️⃣2️⃣ ЯНВАРЯ ☺️День ОТКРЫТИЯ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊 *Турбулентность: Змея 🐍 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2️⃣3️⃣ ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 🚫День ЗАКРЫТИЯ — время подводить итоги. Завершайте старые дела. *Турбулентность: Лошадь 🐎 ОТЛИЧНОЙ ВАМ НЕДЕЛИ!🤗😍☀️ View this post on Instagram A post shared by АСТРОЛОГ АЙРИС☀️ (@astrologairis)

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