Планируем неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис
Составим планы на неделю:
С 17 по 23 ЯНВАРЯ
Растущая Луна 🌙
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1️⃣7️⃣ ЯНВАРЯ
🙌🏻День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для продолжения проектов;
*Турбулентность: Крыса 🐁
Полнолуние 🌕
ВТОРНИК, 1️⃣8️⃣ ЯНВАРЯ
💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела.
*Турбулентность: Бык 🐂
Убывающая Луна 🌜
СРЕДА, 1️⃣9️⃣ ЯНВАРЯ
⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Избегайте экстремальные мероприятия.
*Турбулентность: Тигр 🐅
ЧЕТВЕРГ, 2️⃣0️⃣ ЯНВАРЯ
🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий.
*Турбулентность: Кролик 🐇
ПЯТНИЦА, 2️⃣1️⃣ ЯНВАРЯ
🎊🎉День СБОР УРОЖАЯ- замечательный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁
*Турбулентность: Дракон 🐉
СУББОТА, 2️⃣2️⃣ ЯНВАРЯ
☺️День ОТКРЫТИЯ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊
*Турбулентность: Змея 🐍
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2️⃣3️⃣ ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА,
🚫День ЗАКРЫТИЯ — время подводить итоги. Завершайте старые дела.
*Турбулентность: Лошадь 🐎
ОТЛИЧНОЙ ВАМ НЕДЕЛИ!🤗😍☀️
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