17.01.2022
18:50
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Гороскоп

Планируем неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис

Составим планы на неделю:

С 17 по 23 ЯНВАРЯ

Растущая Луна 🌙

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1️⃣7️⃣ ЯНВАРЯ

🙌🏻День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для продолжения проектов;

*Турбулентность: Крыса 🐁

Полнолуние 🌕

ВТОРНИК, 1️⃣8️⃣ ЯНВАРЯ

💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела.

*Турбулентность: Бык 🐂

Убывающая Луна 🌜

СРЕДА, 1️⃣9️⃣ ЯНВАРЯ

⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Избегайте экстремальные мероприятия.

*Турбулентность: Тигр 🐅

ЧЕТВЕРГ, 2️⃣0️⃣ ЯНВАРЯ

🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий.

*Турбулентность: Кролик 🐇

ПЯТНИЦА, 2️⃣1️⃣ ЯНВАРЯ

🎊🎉День СБОР УРОЖАЯ- замечательный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁

*Турбулентность: Дракон 🐉

СУББОТА, 2️⃣2️⃣ ЯНВАРЯ

☺️День ОТКРЫТИЯ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊

*Турбулентность: Змея 🐍

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2️⃣3️⃣ ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,

🚫День ЗАКРЫТИЯ — время подводить итоги. Завершайте старые дела.

*Турбулентность: Лошадь 🐎

ОТЛИЧНОЙ ВАМ НЕДЕЛИ!🤗😍☀️

Источник: https://www.instagram.com/p/CYzGWrsMZQE/?utm_medium=copy_link
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