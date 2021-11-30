30.11.2021
04:05
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Гороскоп

Планируем неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис

Составим планы на неделю:

С 2️⃣9️⃣ ноября по 5️⃣ ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2️⃣9️⃣ ДЕКАБРЯ

💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела.

*Турбулентность: Свинья 🐖

ВТОРНИК, 3️⃣0️⃣ ДЕКАБРЯ

⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Избегайте экстремальные мероприятия.

*Турбулентность: Крыса 🐁

СРЕДА, 1️⃣ ДЕКАБРЯ

🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий.

*Турбулентность: Бык 🐂

ЧЕТВЕРГ, 2️⃣ ДЕКАБРЯ

🎊🎉День СБОР УРОЖАЯ- замечательный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁

*Турбулентность: Тигр 🐅

ПЯТНИЦА, 3️⃣ ДЕКАБРЯ

☺️День ОТКРЫТИЯ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊

*Турбулентность: Кролик 🐇

СУББОТА, 4️⃣ ДЕКАБРЯ

🚫День ЗАКРЫТИЯ — время подводить итоги. Завершайте старые дела.

*Турбулентность: Дракон 🐉

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5️⃣ ДЕКАБРЯ

🙌🏻ДЕНЬ УСТАНОВЛЕНИЯ — хорошо для долговременного эффекта! 🤗✨

*Турбулентность: Змея 🐍

ОТЛИЧНОЙ ВАМ НЕДЕЛИ!🤗😍☀️

✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️

Источник: Соцсеть.
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