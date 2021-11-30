Планируем неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис

Составим планы на неделю: С 2️⃣9️⃣ ноября по 5️⃣ ДЕКАБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК, 2️⃣9️⃣ ДЕКАБРЯ 💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела. *Турбулентность: Свинья 🐖 ВТОРНИК, 3️⃣0️⃣ ДЕКАБРЯ ⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Избегайте экстремальные мероприятия. *Турбулентность: Крыса 🐁 СРЕДА, 1️⃣ ДЕКАБРЯ 🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий. *Турбулентность: Бык 🐂 ЧЕТВЕРГ, 2️⃣ ДЕКАБРЯ 🎊🎉День СБОР УРОЖАЯ- замечательный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁 *Турбулентность: Тигр 🐅 ПЯТНИЦА, 3️⃣ ДЕКАБРЯ ☺️День ОТКРЫТИЯ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊 *Турбулентность: Кролик 🐇 СУББОТА, 4️⃣ ДЕКАБРЯ 🚫День ЗАКРЫТИЯ — время подводить итоги. Завершайте старые дела. *Турбулентность: Дракон 🐉 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5️⃣ ДЕКАБРЯ 🙌🏻ДЕНЬ УСТАНОВЛЕНИЯ — хорошо для долговременного эффекта! 🤗✨ *Турбулентность: Змея 🐍 ОТЛИЧНОЙ ВАМ НЕДЕЛИ!🤗😍☀️ ✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️ View this post on Instagram A post shared by АСТРОЛОГ АЙРИС☀️ (@astrologairis)

Источник: Соцсеть.

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