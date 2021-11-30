Планируем неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис
Составим планы на неделю:
С 2️⃣9️⃣ ноября по 5️⃣ ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2️⃣9️⃣ ДЕКАБРЯ
💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела.
*Турбулентность: Свинья 🐖
ВТОРНИК, 3️⃣0️⃣ ДЕКАБРЯ
⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Избегайте экстремальные мероприятия.
*Турбулентность: Крыса 🐁
СРЕДА, 1️⃣ ДЕКАБРЯ
🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий.
*Турбулентность: Бык 🐂
ЧЕТВЕРГ, 2️⃣ ДЕКАБРЯ
🎊🎉День СБОР УРОЖАЯ- замечательный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁
*Турбулентность: Тигр 🐅
ПЯТНИЦА, 3️⃣ ДЕКАБРЯ
☺️День ОТКРЫТИЯ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊
*Турбулентность: Кролик 🐇
СУББОТА, 4️⃣ ДЕКАБРЯ
🚫День ЗАКРЫТИЯ — время подводить итоги. Завершайте старые дела.
*Турбулентность: Дракон 🐉
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5️⃣ ДЕКАБРЯ
🙌🏻ДЕНЬ УСТАНОВЛЕНИЯ — хорошо для долговременного эффекта! 🤗✨
*Турбулентность: Змея 🐍
ОТЛИЧНОЙ ВАМ НЕДЕЛИ!🤗😍☀️
✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️
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