Планируем неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨
Пусть неделя принесет Вам денежные энергии 💰💰💰и сил 🥰
Составим планы на неделю:
С 2️⃣ по 8️⃣ МАЯ 🎈🎈🎈
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2️⃣ МАЯ
🚫День ЗАКРЫТИЕ — время подводить итоги. Завершайте старые дела.
*Турбулентность: Петух 🐓
ВТОРНИК, 3️⃣ МАЯ
😇День УСТАНОВЛЕНИЕ — если ждёте большой и долговременный эффект от начала проекта, то лучше дня не придумать!
*Турбулентность: Собака 🦮
СРЕДА, 4️⃣ МАЯ
⚡️День УСТРАНЕНИЕ — хорошо для генеральной уборки, начала диеты, удаления зуба или хирургического вмешательства.
*Турбулентность: Свинья 🐖
Смена месяца с 20:27 ч
ЧЕТВЕРГ, 5️⃣ МАЯ
🎊ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз. Любое действие!
*Турбулентность: Крыса 🐁
ПЯТНИЦА, 6️⃣ МАЯ
🎊ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — 2- все умножается во много раз. Любое действие!
*Турбулентность: Бык 🐂
СУББОТА, 7️⃣ МАЯ
⚖️ День БАЛАНС — все приходит к равновесию!
*Турбулентность: Тигр 🐅
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8️⃣ МАЯ
💖День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте длительный эффект;
*Турбулентность: Кролик 🐇
Отличной Вам недели!!!😍👍🏻
✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️
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