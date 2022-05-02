Планируем неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨

Пусть неделя принесет Вам денежные энергии 💰💰💰и сил 🥰

Составим планы на неделю:

С 2️⃣ по 8️⃣ МАЯ 🎈🎈🎈

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2️⃣ МАЯ

🚫День ЗАКРЫТИЕ — время подводить итоги. Завершайте старые дела.

*Турбулентность: Петух 🐓

ВТОРНИК, 3️⃣ МАЯ

😇День УСТАНОВЛЕНИЕ — если ждёте большой и долговременный эффект от начала проекта, то лучше дня не придумать!

*Турбулентность: Собака 🦮

СРЕДА, 4️⃣ МАЯ

⚡️День УСТРАНЕНИЕ — хорошо для генеральной уборки, начала диеты, удаления зуба или хирургического вмешательства.

*Турбулентность: Свинья 🐖

Смена месяца с 20:27 ч

ЧЕТВЕРГ, 5️⃣ МАЯ

🎊ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз. Любое действие!

*Турбулентность: Крыса 🐁

ПЯТНИЦА, 6️⃣ МАЯ

🎊ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — 2- все умножается во много раз. Любое действие!

*Турбулентность: Бык 🐂

СУББОТА, 7️⃣ МАЯ

⚖️ День БАЛАНС — все приходит к равновесию!

*Турбулентность: Тигр 🐅

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8️⃣ МАЯ

💖День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте длительный эффект;

*Турбулентность: Кролик 🐇

Отличной Вам недели!!!😍👍🏻

✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️