Планируем неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨
Пусть неделя принесет всем Мира и лично Вам чудеса! 💰🥰
Составим планы на неделю:
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7️⃣ МАРТА
💖День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте длительный эффект;
*Турбулентность: Бык 🐂
ВТОРНИК, 8️⃣ МАРТА
С Праздником, дорогие леди! Здоровья, любви, процветания и Мирного неба над головой 🙏🏻❤️
🤗День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для новых проектов. Нейтральный день.
*Турбулентность: Тигр 🐅
СРЕДА, 9️⃣ МАРТА
💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!
*Турбулентность: Кролик 🐇
ЧЕТВЕРГ, 🔟 МАРТА
⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Избегайте экстремальные мероприятия.
*Турбулентность: Дракон 🐉
ПЯТНИЦА, 1️⃣1️⃣ МАРТА
🎉🤗День УСПЕХ — отличный день для презентаций и открытий.
*Турбулентность: Змея 🐍
СУББОТА, 1️⃣2️⃣ МАРТА
🍎 День СБОР УРОЖАЯ- отличный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁
*Турбулентность: Лошадь 🐎
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1️⃣3️⃣ МАРТА
☺️ДЕНЬ ОТКРЫТИЕ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊
*Турбулентность: Коза 🐐
Отличной Вам недели!!!😍👍🏻
*Внимание: Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️
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