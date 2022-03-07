Планируем неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨

Пусть неделя принесет всем Мира и лично Вам чудеса! 💰🥰

Составим планы на неделю:

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7️⃣ МАРТА

💖День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте длительный эффект;

*Турбулентность: Бык 🐂

ВТОРНИК, 8️⃣ МАРТА

С Праздником, дорогие леди! Здоровья, любви, процветания и Мирного неба над головой 🙏🏻❤️

🤗День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для новых проектов. Нейтральный день.

*Турбулентность: Тигр 🐅

СРЕДА, 9️⃣ МАРТА

💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!

*Турбулентность: Кролик 🐇

ЧЕТВЕРГ, 🔟 МАРТА

⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Избегайте экстремальные мероприятия.

*Турбулентность: Дракон 🐉

ПЯТНИЦА, 1️⃣1️⃣ МАРТА

🎉🤗День УСПЕХ — отличный день для презентаций и открытий.

*Турбулентность: Змея 🐍

СУББОТА, 1️⃣2️⃣ МАРТА

🍎 День СБОР УРОЖАЯ- отличный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁

*Турбулентность: Лошадь 🐎

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1️⃣3️⃣ МАРТА

☺️ДЕНЬ ОТКРЫТИЕ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊

*Турбулентность: Коза 🐐

Отличной Вам недели!!!😍👍🏻

*Внимание: Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️