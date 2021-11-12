Итоги навигации, обеспеченность районов республики топливно-энергетическими ресурсами, сроки открытия сезонных автомобильных дорог в зимний период 2021/2022 рассмотрели на совещании у председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко.

Председатель Госкообеспечения Дмитрий Лепчиков в своём выступлении отметил, что, несмотря на сложные условия – засуху, лесные пожары – план завоза грузов в навигацию 2021 года выполнен в полном объёме. До пунктов назначения перевезено 1 888 тыс. тонн различных грузов, в том числе 1 156 тыс. тонн жизнеобеспечивающих грузов. Особенно сложная навигация из-за низких уровней воды в этом году прошла на реках Амга и Вилюй.

Особое внимание уделено второму туру навигации – завозу грузов в арктические районы. По информации Лепчикова, обеспечить 100% выполнение плана завоза грузов по арктическим рекам удалось благодаря продлению навигации на морском участке Северного морского пути до 15 октября. До пунктов назначения доставлено 322 тыс. тонн жизнеобеспечивающих грузов, в том числе по реке Яна – 139 тыс. тонн, Индигирка – 45 тыс. тонн, Колыма – 73 тыс. тонн, Анабар – 41 тыс. тонн и морю Лаптевых – 23 тыс. тонн.

По итогам рассмотрения вопроса навигации Андрей Тарасенко поручил обеспечить надёжное электроснабжение грузовых кранов в морском порту Зеленый мыс Нижнеколымского района, где этой осенью в результате сильного шторма были повреждены опоры линий электропередач. Также в связи с обмелением реки Вилюй премьер дал указание при составлении графиков попусков воды с Вилюйского водохранилища учитывать график грузоперевозок в Вилюйскую группу районов в навигационный период 2022 года.

Информацию об обеспеченности топливно-энергетическими ресурсами с учётом завезенных объёмов в навигацию 2021 года представил министр ЖКХ и энергетики Вячеслав Емельянов. В республике по итогам автозимника 2020/2021 года и текущей навигации обеспеченность топливно-энергетическими ресурсами составляет 797 062 тонн. По данным муниципальных образований республики все объекты ГУП «ЖКХ РС(Я)» обеспечены топливом до нормативных сроков открытия автозимников.

По данному вопросу премьер отметил необходимость контроля обеспечения необходимыми запасами угля Верхоянского района, жители которого ранее обратились в правительство с такой просьбой.

Что касается сроков открытия сезонных автомобильных дорог в зимний период, открыть их планируется в конце ноября — начале декабря 2021 года. Об этом на совещании доложил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сергей Владимиров.

Ледовую переправу Хатассы – Павловск грузоподъёмностью до 3 тонн планируется открыть 10 декабря и далее постепенно по мере искусственного наращивания льда. До 30 тонн планируется разрешить в конце декабря.

Федеральные ледовые переправы через р. Вилюй на дороге «Вилюй» планируется открыть в 1-й декаде декабря до 10 тонн. Ледовая переправа через р. Алдан на дороге «Колыма» до 10 тонн тоже откроется в 1-й декаде декабря.

Сегодня в арктических и северных районах проводится мониторинг толщины льда на озёрах и реках, а также работа по трассировке автозимников. В настоящее время наблюдаются благоприятные погодные условия в колымской группе районов. Автозимники, проходящие через территории Нижнеколымского, Среднеколымского и Верхнеколымского районов, планируется открыть раньше установленных сроков. Андрей Тарасенко при обсуждении вопроса ледовых переправ поручил Минтрансу взять на особый контроль доставку строительных материалов в вилюйскую группу районов, от чего зависит своевременный ввод объектов, в том числе по нацпроектам.

Директор по производству АО ХК «Якутуголь» Евгений Муратов представил информацию об объёмах добычи и накопления каменного угля в разрезе Джебарики-Хая. Он сообщил, что сегодня на складе месторождения к отгрузке готово 13 тысяч тонн угля. По планам предприятия к 1 января 2022 года остатки от добытого и отгруженного угля должны составить 40 тысяч тонн.

Подводя итоги совещания, премьер республики подчеркнул, что план завоза грузов в навигацию 2021 года выполнен на 100%. Премьер-министр поблагодарил ответственных руководителей и пожелал им дальнейших успехов в работе во благо развития республики.