План якутянина потерпел фиаско

В темное время суток с участка дороги были похищены 8 штук металлических листов, принадлежащих строительной организации. Информация об этом поступила в отделение России по Амгинскому району Якутии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого в совершении кражи строительного материала стоимостью свыше 50 000 рублей. Им оказался 30-летний местный житель, который, заметив материал на обочине дороги, похитил его при помощи спецтехники.

Мужчина планировал использовать похищенное в собственном хозяйстве, однако, это ему не удалось. Весь материал изъят и возвращен законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.