План социальной газификации на 2022 год в Якутии будет перевыполнен

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников доложил Секретарю Якутского регионального отделения Партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ», главе Республики Саха (Якутия) Айсену Николаеву о ходе социальной газификации в рамках реализации народной программы. План социальной газификации на 2022 год в Якутии будет перевыполнен. АО «Сахатранснефтегаз» заключено 2750 договоров при запланированных 2041, обеспечено исполнение договоров на 1750 объектов. В течение августа – сентября будут подведены газопроводы-вводы до границ земельных участков 1000 домовладельцев.

Фото: Пресс-службы ЯРО ВПП "Единая Россия" Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"

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