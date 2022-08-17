17.08.2022
16:23
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Якутия

План социальной газификации на 2022 год в Якутии будет перевыполнен

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников доложил Секретарю Якутского регионального отделения Партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ», главе Республики Саха (Якутия) Айсену Николаеву о ходе социальной газификации в рамках реализации народной программы. 

План социальной газификации на 2022 год в Якутии будет перевыполнен. АО «Сахатранснефтегаз» заключено 2750 договоров при запланированных 2041,  обеспечено исполнение договоров на 1750 объектов. В течение августа – сентября будут подведены газопроводы-вводы до границ земельных участков 1000 домовладельцев.

Фото: Пресс-службы ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"

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