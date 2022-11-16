16.11.2022
15:28
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Красота & Здоровье

План мероприятий, посвященных Всемирному дню ребенка

В целях укрепления здоровья и популяризации здорового образа жизни среди подрастающего поколения, Минздравом Якутии запланирован план мероприятий, приуроченных  к Всемирному дню ребенка.  Неделя, посвященная Всемирному дню ребенка в Республике Саха (Якутия), стартовала с 14 ноября.

Мероприятия организуются с привлечением не только медицинских учреждений, но и  волонтеров–медиков, общественных организаций, педагогов.

Так, в различных образовательных учреждениях будут проведены уроки по основам здорового образа жизни, акции «Здоровый образ жизни — это модно», тематические занятия по профилактике зависимостей «Я — свободный», направленные на ведение здорового образа жизни, профилактику алкоголизма, наркомании и табакокурения.  Также медики проведут занятия по оказанию первой помощи в образовательных учреждениях Якутии и Школы здоровья для родителей по различным темам, как профилактика заболеваний, здоровое питание, репродуктивное здоровье и т.д.

«Мы, медики, ежегодно организуем Неделю, посвященную Всемирному дню ребенка. Это стало хорошей традицией. Ведь проводимые профилактические мероприятия должны решить основную и главную задачу — сохранить здоровье наших детей для будущего», — отметила главный педиатр Минздрава Александра Уарова.  

Отметим, что в эти дни педиатры республики активно обсудили вопросы состояния здоровья и формирования здорового образа жизни среди подрастающего поколения на площадке  IV Съезда детских врачей «Здоровье детей – здоровье нации». 

Вся медицинская и научная общественность объединила интересы для дальнейшего развития  педиатрической службы Якутии. 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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