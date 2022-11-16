План мероприятий, посвященных Всемирному дню ребенка

В целях укрепления здоровья и популяризации здорового образа жизни среди подрастающего поколения, Минздравом Якутии запланирован план мероприятий, приуроченных к Всемирному дню ребенка. Неделя, посвященная Всемирному дню ребенка в Республике Саха (Якутия), стартовала с 14 ноября.

Мероприятия организуются с привлечением не только медицинских учреждений, но и волонтеров–медиков, общественных организаций, педагогов.

Так, в различных образовательных учреждениях будут проведены уроки по основам здорового образа жизни, акции «Здоровый образ жизни — это модно», тематические занятия по профилактике зависимостей «Я — свободный», направленные на ведение здорового образа жизни, профилактику алкоголизма, наркомании и табакокурения. Также медики проведут занятия по оказанию первой помощи в образовательных учреждениях Якутии и Школы здоровья для родителей по различным темам, как профилактика заболеваний, здоровое питание, репродуктивное здоровье и т.д.

«Мы, медики, ежегодно организуем Неделю, посвященную Всемирному дню ребенка. Это стало хорошей традицией. Ведь проводимые профилактические мероприятия должны решить основную и главную задачу — сохранить здоровье наших детей для будущего», — отметила главный педиатр Минздрава Александра Уарова.

Отметим, что в эти дни педиатры республики активно обсудили вопросы состояния здоровья и формирования здорового образа жизни среди подрастающего поколения на площадке IV Съезда детских врачей «Здоровье детей – здоровье нации».

Вся медицинская и научная общественность объединила интересы для дальнейшего развития педиатрической службы Якутии.