Пламя лесных пожаров в Сунтарском и Нюрбинском улусах сбито

В ходе рабочего визита в Сунтарский район Председатель Правительства Владимир Солодов провёл выездное совещание по текущей обстановке и о мерах, принятых для ликвидации пожаров.

«Благодаря прошедшим дождям, пламя лесных пожаров сбито, но необходимо продолжить работу по их локализации во избежание их возобновления при жаркой погоде, возвращение которой синоптики прогнозируют через несколько дней», — констатировал Владимир Солодов.

Премьер республики подчеркнул, что ситуация находится на контроле федерального руководства. «Очень важно сейчас определить, какая помощь может понадобиться районам для ликвидации пожаров — увеличение численности людей и спецтехники», — отметил Председатель Правительства Якутии.

2 августа федеральными властями было принято решение о создании штаба по противодействию последствий чрезвычайной ситуации, возникших в связи с пожарами в лесном секторе.