26.06.2020
16:50
136
Якутск
Питьевая вода от «Водоканала»: 700-693
АО «Водоканал» с этого года занимается доставкой питьевой воды для населения города Якутска.
Доставка осуществляется собственным специализированным автотранспортом с объемом цистерны 4 м3, год выпуска 2020г.
Цена услуги: 1 м3 – 400 руб. за выезд автотранспорта, для физических лиц.
Принимаем оплату наличными и банковскими картами, предоставляем чеки.
Заказы принимаются по телефону диспетчерской: 700-693 с 10-00 до 22-00 часов.
Цена для юридических лиц договорная. По вопросам заключения договоров с юридическими лицами обращаться по адресу: г.Якутск, ул.Богдана Чижика, д.19, здание №2, каб. №31, телефон 507-240.
Фото: Пресс-служба АО «Водоканал»
Источник: Пресс-служба АО «Водоканал»
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