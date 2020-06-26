Питьевая вода от «Водоканала»: 700-693

АО «Водоканал» с этого года занимается доставкой питьевой воды для населения города Якутска. Доставка осуществляется собственным специализированным автотранспортом с объемом цистерны 4 м3, год выпуска 2020г. Цена услуги: 1 м3 – 400 руб. за выезд автотранспорта, для физических лиц. Принимаем оплату наличными и банковскими картами, предоставляем чеки. Заказы принимаются по телефону диспетчерской: 700-693 с 10-00 до 22-00 часов. Цена для юридических лиц договорная. По вопросам заключения договоров с юридическими лицами обращаться по адресу: г.Якутск, ул.Богдана Чижика, д.19, здание №2, каб. №31, телефон 507-240.

Фото: Пресс-служба АО «Водоканал» Источник: Пресс-служба АО «Водоканал»

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх