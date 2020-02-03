Питание младших школьников Якутии обойдется в полмиллиарда

Около 500 млн рублей из федерального и республиканского бюджета будет предусмотрено на горячее питание для учеников начальных классов школ Якутии – с федерального и республиканского бюджетов.

«Федеральное правительство оперативно отрабатывает поручения президента страны. Так, например, я подписал заявку по выделению из федерального бюджета на софинансирование горячего питания для школьников начальных классов республики – это свыше 60 тысяч детей. Если раньше на это предусматривали сумму порядка ста миллионов рублей, то сейчас рассматривается вопрос выделения нам из федерального бюджета 391 миллиона рублей дополнительно. То есть мы будем тратить почти полмиллиарда рублей на обеспечение горячим питанием всех учеников начальных классов без исключения», — рассказал глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Напомним, президент России Владимир ПУТИН в ходе послания Федеральному Собранию предложил обеспечить горячим питанием всех школьников с 1 по 4 классы. По его словам, средства на это будут направляться из федерального, регионального и местного бюджетов.