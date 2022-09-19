Пить квас и быырпах за рулем нельзя

Интересный эксперимент провели в Красноярском крае. Водителям предложили выпить квас, кефир, энергетический напиток и безалкогольное пиво. Добровольцами стали участники IV этапа Чемпионата Красноярского края по кольцевым гонкам. Замеры с помощью алкотестера проводились в три этапа — до употребления напитков, сразу же после и потом еще через 10 минут. Сразу после выпитого стакана кефира и энергетического напитка «продувка» показала нулевой результат, после безалкогольного пива 0,121 мг/л, а после кваса 0,9 мг/л. При этом установленным опьянением считается 0,16 миллиграмма спирта на один литр выдыхаемого воздуха. Это уже лишение прав.

Такой же эксперимент провела весной этого года редакция газеты «Якутск Вечерний» по быырпаху ИП Борисова. Сразу после употребления кружки быырпаха результат у добровольца — 0,66 мг/л.

В свою очередь со ссылкой на Верхневилюйский ОВД в части быырпаха Спиридон Борбуев сообщал, что для местных блюстителей дорожного правопорядка быырпах ИП Борисова считается за алкогольный напиток.

Источник: https://t.me/V_Ambrosiev