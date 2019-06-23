Письмо: жители Верхоянского района просят помощи у Ил Дархана

Письмо в редакцию:

В Верхоянском районе по состоянии на 22 июня леса горят в междуречьях Дулгалах- Яна-Адыча-Туостаах: это пожары «Стрелка-Мачах» на территориях Боронукского наслега , г. Верхоянска, где участвовали в тушении 80 человек из Боронука и Верхоянска; расширенный лесной пожар «Хонор- Илин Биллях» в поблизости с. Столбы и п. Эге Хая, где приехали тушить мобильная бригада из с. Борулах с тракторно- автомобильной техникой, с плугом более 50 человек; это Юттяхский очаг, где который день привлечены силы из Батагая, Эге Хая и Юттях; это на 30 км распространился неконтролируемый пожар на левобережье Яны на верховьях р. Ойун Юрях; это Чолбонско- Эльгетский пожар, где участвовали сотни человек, который угрожал в Батагайскую нефтебазу и с. Эльгетск.

В районе междуречьи Адыча- Туостаах действуют «Сордоннохско- Тимирдэхский» лесной пожар шириной 30 км, который создает угрозу кладбище Таала и с. Бетенкес, ближайший фронт в 6 км автодороги Бетенкес- Батагай, с которым борятся с 16 июня составом до 70 человек адычинцев, с техникой бульдозер, трактора-беларусы, камазы, мотопомпы, пож.ранцы, копалки. Это Кэнкэминский пожар, который угрожает конебазе Кэнкэмэ и участку Сайылык, где борятся с огнем 20 человек с 11 июня. Сегодня туда забрасываются еще дополнительные спасатели- добровольцы из Батагая и Бетенкеса.

Это неконтролируемый лесной пожар с условным названием Быраҥатталахско- Осхордохский с длиною 40-50 км, который идет в сторону Табалахского наслега. Адычинцы с 03 июня день- ночь борятся с пожарами, чтобы спасти сенокосные участки и село, уже иссякают силы и средства, сдают нервы из за того, что остаются все эти дни без поддержки и внимания правительства. Практически правительство самоотстранилось от помощи населению Верхоянского района, объявив ЧС районного масштаба, переложив всё на плечи района и жителей Верхоянья, закрывая глаза на чрезвычайные, страшные бедствия населения, переложив все расходы по тушении и переграждении пожаров на самих муниципалитетов, предприятий и самому населению.

И самое обидное и страшное, что идет информация и сводка, мол, в Верхоянском районе действует один пожар на площади 47 га или 65 га. Каждый продолжается сбор денег через социальные сети, ежедневно поступают средства от земляков и тут же расходуются на закупку, доставку пожарных ранцев, мотопомп, бензина, дизтоплива, продуктов питания.

Население верхоянского района очень надеется, что их призыв о помощи передадут и услышит сам Глава республики, Айсен Сергеевич Николаев. Люди не теряют надежды, что их услышат и поддержат, что сам Ил Дархан примет меры поддержки по тушении и последствиям пожаров.