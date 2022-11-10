10.11.2022
18:46
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Общество

Письмо солдату от 7-летнего Арылхана: Если встретите моего папу…

Письмо солдату. Поможем Арылхану, передай дальше! тгк НОВОСТИ ЯКУТИИ

Фото: тгк НОВОСТИ ЯКУТИИ
Источник: тгк НОВОСТИ ЯКУТИИ

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